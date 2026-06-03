Audi Q7, la terza generazione si farà: il teaser svela un dettaglio

Quando si fece ammirare per la prima volta nella sua forma definitiva nel lontano 2005, l’Audi Q7 ebbe un impatto sul mercato automobilistico paragonabile a quello di una navicella spaziale nell’orbita terrestre. I SUV di altissima fascia si erano già affacciati al grande pubblico, basti pensare ai vari Mercedes-Benz ML, BMW X5 o Porsche Cayenne, ma quello dei Quattro Anelli ebbe il merito di cambiare radicalmente l’approccio a questa categoria, anche grazie all’apporto della trazione integrale quattro. Oggi, un po’ a sorpresa, la Casa di Ingolstadt ha mostrato un teaser che raffigura un piccolo dettaglio di quella che sarà la terza generazione del suo maxi-SUV, che ha voglia di riconquistare la corona di re della categoria.

Un’estetica più decisa e muscolare

Uno dei tratti distintivi riguardanti il design della futura Audi Q7 sarà la muscolarità, che verrà implementata rispetto al passato. Il grande SUV non rinuncerà alla sua versatilità, ma sfoggerà anche linee più atletiche e decise per rimarcare una presenza su strada decisamente scenica.

Se l’esterno catturerà l’attenzione per la sua forza visiva, è all’interno che Audi mostrerà cambiamenti ancora più profondi. L’abitacolo della terza generazione sarà radicalmente rinnovato, adottando materiali raffinati e soluzioni di pregio. La priorità riguarderà la digitalizzazione estrema, che poggerà su tecnologie d’avanguardia studiate per trasformare in modo deciso l’interazione tra guidatore e vettura.

La convivenza con l’inedita Q9

Il debutto della nuova Audi Q7 non sarà un evento isolato, ma rappresenterà un tassello fondamentale nella strategia di rinnovamento globale dell’offerta dei Quattro Anelli. Nella seconda metà del 2026, la gamma dei SUV premium si arricchirà ulteriormente con il debutto dell’inedita Audi Q9.

Mentre quest’ultima è destinata a posizionarsi come il vertice assoluto della gamma “Q”, la terza generazione della Q7 continuerà a presidiare il mercato come l’ammiraglia versatile per eccellenza, capace di bilanciare prestazioni sportive e comfort di bordo. Dunque, avremo un nuovo corso ma anche un piccolo ridimensionamento per l’erede di quel SUV che oltre vent’anni fa stregò il mondo interno.