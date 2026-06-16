Nuova Audi A6 allroad, per chi ancora vuol fare a meno dei SUV

Un fascino indiscutibile per un’auto che un tempo era di tendenza e ora resiste con forza agli urti di un mercato che premia i SUV e penalizza le vecchie station wagon. Ma questa, di fatto, non è mai stata una familiare qualsiasi, ma rialzata e pronta all’avventura, proprio come gli amati 4×4. E allora, diamo il benvenuto alla sesta generazione di Audi A6 allroad. L'"ultima dei Mohicani", per certi versi, ma tutta nuova per molti altri. Basata sulla piattaforma premium termica PPC, questa vettura sa sorprendere per un equilibrio perfetto tra le sue due anime.

Design molto muscoloso

Il primo elemento che colpisce della nuova Audi A6 allroad è l’estetica nettamente più muscolare. Per la prima volta nei 27 anni di storia del modello, il corpo vettura è stato allargato di ben 11,1 centimetri rispetto alla versione Avant, conferendole una presenza su strada imponente e un look all-terrain marcato.

Al frontale spicca l’ampio single frame tridimensionale, mentre le sezioni inferiori dei paraurti, le modanature ai passaruota e le protezioni sottoscocca sono rifinite in nero di serie per sottolineare la vocazione fuoristradistica. La personalizzazione è garantita da una palette di otto tinte e cerchi in lega che possono raggiungere i 21 pollici, dotati di schiuma acustica per minimizzare il rumore di rotolamento.

Dimensioni e spazio

Con una lunghezza di 5,02 metri e una larghezza di 1,99 metri, l’auto offre un’abitabilità ai vertici della categoria, specialmente per quanto riguarda lo spazio per gomiti e spalle dei passeggeri posteriori. Il passo di 2,93 metri assicura un comfort eccellente, mentre il vano bagagli vanta una capacità che spazia da 466 a 1.497 litri (leggermente ridotta per la variante plug-in a causa dell’ingombro della batteria). Per chi ha esigenze di traino, la versione V6 TDI può gestire una massa rimorchiabile fino a 2.500 kg.

Dotazioni e digitalizzazione

L’interno è dominato dall’Audi Digital Stage, un ecosistema digitale composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e da un display OLED curvo da 14,5 pollici per il sistema MMI. L’architettura elettronica evoluta integra l’intelligenza artificiale (ChatGPT) nel controllo vocale e si affida al sistema operativo Android Automotive OS.

Sotto il profilo tecnico, le sospensioni pneumatiche adattive sono di serie e permettono un’escursione massima dell’assetto di 55 millimetri. La dotazione include anche lo sterzo integrale (di serie per la plug-in), che permette alle ruote posteriori di sterzare fino a 5 gradi in controfase a bassa velocità per aumentare l’agilità, o in fase ad andature elevate per garantire rigore direzionale. L’illuminotecnica raggiunge nuovi vertici con i proiettori Matrix LED digitali capaci di proiettare simboli d’avvertimento sull’asfalto per comunicare con l’ambiente circostante.

Motorizzazioni

Al lancio, la gamma si articola su due propulsori ad alta efficienza:

V6 3.0 TDI MHEV plus: questa unità Diesel eroga 299 CV e beneficia di un sistema mild-hybrid a 48 Volt che aggiunge fino a 24 CV e 230 Nm di coppia in manovra o a bassa velocità. Grazie alla sovralimentazione a due stadi con compressore elettrico , la reattività è fulminea: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,4 secondi , con consumi combinati tra 5,8 e 6,4 l/100 km;

questa unità Diesel eroga e beneficia di un sistema mild-hybrid a 48 Volt che aggiunge fino a 24 CV e 230 Nm di coppia in manovra o a bassa velocità. Grazie alla sovralimentazione a due stadi con , la reattività è fulminea: lo scatto da , con consumi combinati tra 2.0 e-hybrid (plug-in): prima assoluta per il modello, questa versione combina un turbo benzina da 252 CV con un motore elettrico per una potenza totale di 367 CV e 500 Nm di coppia. Garantisce un’autonomia elettrica fino a 95 chilometri e un’accelerazione 0-100 km/h in 5,5 secondi. I consumi dichiarati sono estremamente contenuti: 2,6-2,9 l/100 km.

Listino prezzi

La nuova Audi A6 allroad quattro è attesa nelle concessionarie italiane nel quarto trimestre del 2026. Il listino prezzi parte da 82.350 euro per la variante V6 TDI e da 88.650 euro per la versione plug-in e-hybrid.