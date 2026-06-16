Lynk & Co 07 GT: la prima wagon del brand è un'ibrida plug-in da 400 CV

Lynk & Co lancia la sua prima station wagon e punta tutto sulle prestazioni. Si chiama 07 GT ed è la variante familiare, rigorosamente ibrida plug-in, della berlina 07 EM-P. Il brand di Geely non si è limitato a cambiare la carrozzeria: rispetto alla tre volumi, questa wagon alza l’asticella con la trazione integrale, pinze freno a quattro pistoncini e una batteria che promette oltre 200 km di autonomia in puro elettrico. In Cina manca pochissimo al debutto, con l’apertura dei preordini fissata per fine giugno.

Il perfetto compromesso tra family car e pista

Esteticamente la 07 GT mantiene un forte legame di sangue con la berlina da cui deriva, sposando appieno il linguaggio stilistico di Lynk & Co. Ritroviamo infatti i caratteristici fari anteriori sdoppiati, un chiaro omaggio alla concept car “The Next Day” presentata nel 2022. Tuttavia, le prime immagini ufficiali mostrano una vettura dal carattere decisamente più graffiante, complice un kit carrozzeria sportivo che include uno splitter anteriore, un diffusore posteriore, minigonne laterali e un vistoso alettone posteriore in carbonio.

Non mancano i dettagli per gli appassionati, come la scritta “Downforce” sparsa sulla carrozzeria (un elemento già visto sulla berlina 03+). È comunque altamente probabile che la 07 GT verrà commercializzata anche in una variante “pulita", priva di appendici aerodinamiche, per allinearsi allo stile più sobrio della berlina. Una scelta strategica che ricalca quanto fatto con la più grande Lynk & Co 10, dove il kit estetico e lo spoiler in carbonio sono riservati esclusivamente alle versioni top di gamma “10+".

L’atmosfera corsaiola si respira chiaramente anche una volta saliti a bordo. L’abitacolo riprende l’impostazione degli altri modelli del brand, ma si distingue per i rivestimenti in microsuede che coprono sedili e pannelli interni, interrotti dal contrasto acceso delle cinture di sicurezza in giallo neon. Anche la seduta non lascia spazio a dubbi, con sedili anteriori che imitano nella forma i classici gusci da competizione.

Posizionamento sul mercato e prezzi stimati

Capitolo prezzi… il listino ufficiale ancora non c’è, ma il posizionamento sul mercato è già chiaro. La 07 GT andrà a infilarsi esattamente nel mezzo tra la berlina 07 e la sorella maggiore 10. Numeri alla mano, se le prime due partono rispettivamente da 155.800 e 175.800 yuan (circa 23.000 e 26.000 dollari), per la nuova wagon è facile prevedere un prezzo d’attacco intorno ai 165.000 yuan, che al cambio fanno circa 24.400 dollari.

Trazione integrale e ricarica lampo

Sulla meccanica della 07 GT la casa non ha ancora svelato tutto, ma la parentela con la berlina ci dà ottimi indizi: davanti dovremmo trovare un classico schema MacPherson e dietro un sistema multi-link. Le certezze arrivano invece dal powertrain ibrido plug-in EM-P. La versione a trazione anteriore (FWD) mette insieme un motore 1.5 turbo e un’unità elettrica anteriore per una potenza complessiva di 300 kW (402 CV). La vera novità per la wagon è però il debutto della trazione integrale (AWD), ottenuta aggiungendo un motore elettrico sull’asse posteriore. Lynk & Co non ha ancora dichiarato i cavalli di questo secondo motore, ma è molto probabile che si tratti dell’unità da 90 kW (120 CV) già utilizzata sulla Lynk & Co 10 AWD.

Il salto di qualità si nota sulla batteria. La 07 GT adotta un accumulatore LFP (litio-ferro-fosfato) da 28,3 kWh che, secondo il costruttore, assicura oltre 200 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Per i tempi di ricarica il riferimento resta la berlina, capace di passare dal 30% all’80% in appena 14 minuti con la ricarica rapida.

La vocazione sportiva della wagon si riflette anche sulla dotazione di serie, che include cerchi forgiati da 19 pollici, pinze freno anteriori a 4 pistoncini e sospensioni attive magnetoreologiche (MR). Capitolo Adas: la presenza del sensore LiDAR sul tetto è confermata, il che apre alla disponibilità dei sistemi di guida assistita avanzata Geely G-Pilot (nelle versioni H5 e H7).

Dimensioni e pesi

La Lynk & Co 07 GT si presenta su strada con dimensioni importanti ma ben proporzionate, pensate per garantire abitabilità e presenza scenica:

Lunghezza: 4.856 mm

4.856 mm Larghezza: 1.900 mm

1.900 mm Altezza: 1.485 mm

1.485 mm Passo: 2.843 mm

2.843 mm Peso in ordine di marcia: variabile tra i 1.915 e i 2.029 kg a seconda dell’allestimento e della dotazione scelta.

C’è da dire che tradizionalmente le station wagon e le auto familiari non riscuotono grande successo in Cina. Resta da vedere se la nuova 07 GT riuscirà ad attrarre un maggior numero di acquirenti più giovani presso le concessionarie Lynk & Co.