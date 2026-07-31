A Bolzano arrivano le colonnine con i sensori contro la sosta abusiva

Bolzano fa un ulteriore passo avanti sullo sviluppo dell’infrastruttura per la mobilità elettrica grazie al nuovo progetto firmato Powy, che porta in città 35 nuovi punti di ricarica distribuiti su un totale di 18 stazioni.

Investimento da 700.000 euro

Con un investimento totale di circa 700 mila euro, il progetto va a potenziare la rete di un territorio in forte espansione per quanto riguarda l’infrastruttura: il Trentino-Alto Adige è infatti la regione italiana in cui si registra la maggiore crescita di colonnine pubbliche installate sul territorio, con un +35,6% nell’ultimo anno.

Per diverse esigenze di ricarica

I nuovi punti di ricarica Powy sono strutturati per soddisfare diverse esigenze di mobilità attraverso stazioni in AC, DC, DC+ e in tecnologia ultra-rapida HPC, posizionate in arterie cittadine strategiche come Via Milano, Via Volta, Via Cassa di Risparmio, Via Claudia Augusta e Viale Europa.

Sensori anti-furbetti

La principale innovazione è rappresentata dall’integrazione di sensori intelligenti installati direttamente sul fondo stradale. Questa tecnologia è in grado di monitorare gli stalli individuando in tempo reale i veicoli in carica e distinguendoli da quelli che occupato lo spazio impropriamente.

Energia da fonti rinnovabili

Il progetto è stato selezionato dalla commissione comunale anche per l’impiego di energia da fonti rinnovabili, un design essenziale a basso impatto visivo e un servizio di assistenza multilingue, ideale sia per i residenti sia per il rilevante flusso turistico di lingua tedesca. Federico Fea, CEO e Co-founder di Powy, ha dichiarato: