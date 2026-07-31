A Bolzano arrivano le colonnine con i sensori contro la sosta abusiva
Un progetto di Powy prevede l’installazione di 35 punti di ricarica dotati di sensori tecnologici per contrastare i “furbetti” che occupano gli stalli impropriamente.
Bolzano fa un ulteriore passo avanti sullo sviluppo dell’infrastruttura per la mobilità elettrica grazie al nuovo progetto firmato Powy, che porta in città 35 nuovi punti di ricarica distribuiti su un totale di 18 stazioni.
Investimento da 700.000 euro
Con un investimento totale di circa 700 mila euro, il progetto va a potenziare la rete di un territorio in forte espansione per quanto riguarda l’infrastruttura: il Trentino-Alto Adige è infatti la regione italiana in cui si registra la maggiore crescita di colonnine pubbliche installate sul territorio, con un +35,6% nell’ultimo anno.
Per diverse esigenze di ricarica
I nuovi punti di ricarica Powy sono strutturati per soddisfare diverse esigenze di mobilità attraverso stazioni in AC, DC, DC+ e in tecnologia ultra-rapida HPC, posizionate in arterie cittadine strategiche come Via Milano, Via Volta, Via Cassa di Risparmio, Via Claudia Augusta e Viale Europa.
Sensori anti-furbetti
La principale innovazione è rappresentata dall’integrazione di sensori intelligenti installati direttamente sul fondo stradale. Questa tecnologia è in grado di monitorare gli stalli individuando in tempo reale i veicoli in carica e distinguendoli da quelli che occupato lo spazio impropriamente.
Energia da fonti rinnovabili
Il progetto è stato selezionato dalla commissione comunale anche per l’impiego di energia da fonti rinnovabili, un design essenziale a basso impatto visivo e un servizio di assistenza multilingue, ideale sia per i residenti sia per il rilevante flusso turistico di lingua tedesca. Federico Fea, CEO e Co-founder di Powy, ha dichiarato:
L’attivazione delle stazioni Powy a Bolzano consolida il percorso avviato in sinergia con l’amministrazione comunale, che ha riconosciuto la qualità del nostro progetto. Con Bolzano andiamo a consolidare ulteriormente il nostro posizionamento nei Comuni più importanti in Italia. Portiamo a Bolzano non solo servizi di ricarica, ma un portafoglio di soluzioni e servizi volto a migliorare l’esperienza di ricarica nel tempo, anticipando le necessità dei clienti. Si tratta del primo passo all’interno di una pianificazione a lungo termine che siamo pronti a sviluppare sul territorio.