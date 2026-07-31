Xiaomi: debuttano SkyNomad N70 e N90 Max con autonomie record

Xiaomi ha svelato il nuovo SkyNomad N70 Max e il N90 Max EREV in occasione del Technology Launch Event. In un momento storico dove stanno spopolando a livello globale i super SUV di lusso, il marchio cinese ha scelto di puntare sull’autonomia estesa. Con la possibilità di affrontare in modalità elettrica ben 505 km la proposta N70 Max segna un nuovo record. Secondo il fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, tale dato rende questo SUV il modello rage extender con più autonomia in elettrico sul car market.

In un colpo solo Xiaomi ha presentato il SUV SkyNomad N70 (4.960 mm lunghezza x 1.998 x larghezza x 1.785 mm altezza, con un passo di 2.950 mm) e il più grande N90 Max. Il punto di forza è il nuovo sistema range extender con maxi batteria che consente lunghi spostamenti in modalità elettrica. La nuova Xiaomi Sky Nomad N70 Max vanta una batteria NMC da 76 kWh, ma va ricordato che l’autonomia full electric fino a 505 km è calcolata nel più permissivo ciclo CLTC.

Numeri da regina

Xiaomi per esaltare il nuovo SUV ha effettuato un confronto con diversi competitor range extender. I modelli dotati di batterie da 63,3 kWh a 80,3 kWh garantiscono autonomie in elettrico pari o inferiori a 500 km. Sky Nomad N70 Max dispone di un propulsore dotato di due motori elettrici, quello anteriore sprigiona fino a 210 kW (286 CV), mentre quello posteriore ne eroga 100 kW (136 CV), per una potenza totale di 310 kW (421 CV).

Inoltre, c’è un motore benzina di 1,5 litri con funzione di generatore. Secondo il major cinese, il range extender presenta un’efficienza termica massima superiore al 44% e può generare circa 4 kWh di elettricità da 1 litro di benzina. La piattaforma Sky Nomad può raggiungere un consumo energetico di 15,85 kWh/100 km, sempre nel ciclo CLTC. Arriverà in seconda battuta anche con una batteria più piccola da 52 kWh.

Le caratteristiche di Sky Nomad N90 Max

Le dimensioni sono le seguenti: 5.285 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza e 1.825 mm di altezza, con un passo di 3.080 mm. L’abitacolo è pensato per chi cerca più spazio con una configurazione a sette posti 2+2+3. Il powertrain è il medesimo della N70 Max. L’autonomia in elettrico si attesa sui 464 km secondo il ciclo CLTC. Il dato impressionante è sull’autonomia combinata che si aggira sui 1.705 km, secondo quanto dichiarato dalla Casa cinese. Il consumo di carburante a batteria scarica è stimato a 6,26 l/100 km.

A bordo comfort diventa centrale nelle logiche di vendita su mercati specifici dove l’utilizzo di questi veicoli mastodontici non è così raro. Xiaomi ha aperto i preordini per i modelli N70 Max e N90 Max. I prezzi? Il SUV N70 Max ha un costo di partenza di 259.900 yuan (33.400 euro), mentre il modello di punta N90 Max arriva a 299.900 yuan (38.600 euro). In seguito arriveranno anche le varianti Pro e Standard.