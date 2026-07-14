Metà Range Rover metà Rolls-Royce, il SUV di lusso per tutti secondo Xiaomi

Si chiama SkyNomad ed è la seconda serie di veicoli Xiaomi dopo SU7 e YU7, con una chiara vocazione familiare. Il colosso della telefonia, sempre più agguerrito anche nell’industria delle quattro ruote, ha scelto di puntare su vetture elettriche a batteria pensate per la guida sportiva, con l’obiettivo di ampliare le opzioni per tutti coloro che sono alla ricerca di SUV con un ampio spazio abitativo per lunghi viaggi.

In un documento, 409° lotto del catalogo di omologazione MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) sono annunciati quattro modelli SkyNomad: N90 Max, N90 Max Camping Edition, il più compatto N70 e N70 Max. L’ammiraglia N90 Max misura 5.285 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza e 1.825 mm di altezza, con un passo di 3.080 mm. È disponibile in versione a cinque o sette posti. II punto di forza? La tecnologia a range extender. L’impostazione con doppio motore sprigiona picchi di potenza di 210 kW e 100 kW, associati a una batteria ternaria al litio CALB e a un peso a vuoto di 2.800 kg. La velocità massima si attesta sui 190 km/h.

Nuove prospettive

Xiaomi da zero ha creato, a partire dall’inizio del 2023, una nuova piattaforma battezzata Kunlun, con pianale piatto e guide dei sedili allungate che offre la possibilità di configurare veicoli con diverse tipologie di abitacoli. Il primo veicolo a range extender (EREV) del marchio vanta un look possente che ricorda una Range Rover con alcune contaminazioni della Rolls-Royce Cullinan. L’amministratore delegato del colosso cinese Lei Jun ha pubblicato le prime immagini ufficiali del SUV, mentre un nuovo documento normativo ha confermato le specifiche tecniche dettagliate.

Le varianti più compatte N70 e N70 Max condividono una lunghezza di 4.960 mm e un passo di 2.950 mm, con configurazione a cinque posti e lo stesso generatore da 1,5 litri. Il N70 base equipaggia un singolo motore da 210 kW e una batteria LFP Sunwoda più economica, mentre il N70 Max presenta un doppio motore con pacco ternario CALB. L’N90, invece, rientra nella categoria dei SUV full-size a tre file di sedili, con un’autonomia combinata dichiarata di oltre 1.500 km.

Arriverà in Europa?

Il modello è destinato inizialmente al solo mercato cinese. Curiosa anche la variante della N90 Max Camping Edition, classificata come “veicolo per servizi di vita culturale". Il modello a ruote alte presenta un tetto a scomparsa, una piattaforma-letto sul tetto, cassettiere laterali e un’interfaccia per tende esterne, con proiettore opzionale e tavolino removibile.

I primi scatti mostrano una configurazione a sette posti 2+2+3, dove i sedili anteriori ruotano di 180° per affacciarsi sulla seconda fila, rendendo possibile la creazione di un piccolo salotto. Il bracciolo centrale può diventare un’isola, stile bancone di un bar. La seconda fila dei sedili vanta poggiapiedi estraibili, mentre l’abitacolo include un frigorifero, altoparlanti a soffitto e tettucci panoramici divisi. Nel Paese del Dragone Rosso la gamma SkyNomad è proposta a partire da circa 200.000 yuan, pari a circa 25.800 euro. Xiaomi, con l’arma in più del Range Extended, punta a 550.000 consegne nel 2026, il 34% in più rispetto allo scorso anno.