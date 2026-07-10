Skynomad: il nuovo marchio di Xiaomi per una specifica tipologia di veicoli

Dopo il successo dei modelli SU7 e YU7, Xiaomi continua a puntare forte nel settore auto. A conferma della rapida espansione nell’automotive, il colosso cinese annuncia ufficialmente l’introduzione di un inedito marchio, denominato Skynomad.

Una nuova gamma di SUV

Questo nuovo brand, il cui nome evoca i concetti di spazio e vita, è stato pensato specificamente per commercializzare una nuova linea di SUV di dimensioni generose e caratterizzati dal massimo comfort. L’azienda ha già avviato le prime attività di promozione, con il nome del brand che appare sul sito ufficiale xiaomiev.com e il lancio della pagina ufficiale sulla piattaforma cinese WeChat.

Skynomad N90

Il primo modello a debuttare, il cui lancio è atteso nel corso del 2026, sarà un imponente SUV lungo circa 5,3 metri, che al momento è identificato con la sigla N90. Progettato per offire la massima versatilità alle famiglie o a chi necessita di molto spazio, l’inedito SUV avrà configurazioni interne da cinque e sette posti.

Tecnologia EREV

Questa vettura sarà equipaggiata con la tecnologia EREV, cioè un sistema elettrico che aggiunge un range extender costituito da un motore a benzina di 1,5 litri in grado di alimentare una batteria da circa 70 kWh. L’autonomia in modalità puramente elettrica dovrebbe essere compresa tra 400 e 500 chilometri, mentre l’autonomia complessiva potrebbe raggiungere i 1.500 km (calcolati secondo il ciclo CLTC).

Il posizionamento scelto da Xiaomi

I modelli successivi del nuovo marchio Skynomad declineranno in dimensioni differenti il concetto di SUV EREV. Il posizionamento scelto da Xiaomi permetterà di differenziarsi rispetto ai modelli EV puri che, nell’affollato mercato cinese, stanno mostrano segnali di rallentamento.