Rolls-Royce Ghost Savile Row: celebra l’alta sartoria inglese

Rolls-Royce e l’iconica via dell’alta sartoria londinese, Savile Row, condividono da sempre la dedizione al “Bespoke", ovvero la creazione di prodotti su misura per il singolo cliente. Questa affinità, confermata anche dal fatto che nel 1905 il primo showroom del marchio aprì a pochi passi dalla celebre via, si materializza oggi nella nuova Rolls-Royce Ghost Savile Row. Si tratta di un esemplare unico, basato sulla piattaforma Ghost Extended, e pensato come un’automobile capace di indossare un elegante abito sartoriale.

Colori ispirati all’abbigliamento di classe

Gli esterni della vettura riprendono l’intramontabile abbinamento tra un abito blu navy e una camicia bianca, reso celebre agli inizi dell’Ottocento da Beau Brummell, considerato il padre dell’abbigliamento maschile moderno. La carrozzeria è infatti verniciata nei colori Midnight Sapphire ed English White ed è impreziosita da una sottile linea decorativa argentata dipinta a mano (Silver Featureline) che richiama dettagli dell’abbigliamento come i gemelli da polso o un orologio da taschino.

Il ricamo più complesso mai realizzato

Negli interni i sedili in pelle Navy Blue e Arctic White presentano, per la prima volta nella storia del marchio, una cucitura verticale in Selby Grey ispirata al classico tessuto gessato (pinstripe). Il dettaglio più sorprendente si trova però dietro il bracciolo posteriore: un ricamo nascosto che ricorda la colorata ed esuberante fodera interna di una giacca di classe. Il motivo raffigurato è ispirato agli alberi della sede Rolls-Royce a Goodwood e per realizzarlo sono stati utilizzati 250.000 punti e quasi due chilometri di filo, risultando il ricamo a cornice singola più impegnativo mai realizzato nella storia dell’azienda.