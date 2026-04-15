Rolls-Royce Project Nightingale: la 'scoperta' elettrica acquistabile solo su invito

Rolls-Royce ha svelato Project Nightingale, la prima realizzazione della sua esclusiva Coachbuild Collection, il programma che prevede lo sviluppo di vetture artigianali, realizzate a mano, e una serie di esperienze esclusive per i clienti.

Si ispira ai modelli “EX"

La Project Nightingale è una scoperta a due posti che trae ispirazione dai modelli sperimentali “EX" degli anni ’20, come la 16EX e la 17EX, sviluppati per raggiungere velocità allora impensabili. Costruita sulla “Architecture of Luxury" in alluminio, l’auto presenta un’estetica monolitica e filante che richiama il design Streamline Moderne del periodo Art Déco. La denominazione del progetto è un richiamo a “Le Rossignol”, in francese usignolo, cioé il nome di una casa utilizzata da designer e ingegneri nella proprietà di Henry Royce in Costa Azzurra.

En plein air nel silenzio

La Rolls-Royce Nightingale è spinta da un motore completamente elettrico, che permette un’esperienza di guida all’aria aperta in un silenzio quasi assoluto. Proprio questa quiete ha ispirato la suite interna Starlight Breeze: una costellazione di 10.500 “stelle" che interpreta visivamente il canto dell’usignolo. Esternamente, la vettura è lunga 5,76 metri e si distingue per gli imponenti cerchi da 24 pollici e per l’Aero Afterdeck in fibra di carbonio, un diffusore che garantisce stabilità ad alta velocità senza alterare la silhouette.

Riservata ai clienti più affezionati

La carrozzeria è nella tonalità Côte d’Azur Blue impreziosita da scaglie rosse, un richiamo ai badge rossi dei prototipi del passato. La produzione è rigorosamente limitata a 100 esemplari, ma è disponibile solo su invito: pertanto è riservata ai clienti più vicini al marchio inglese. Le consegne inizieranno nel 2028.