Honda Super-N, arriva in Europa la kei car elettrica da meno di 25.000 euro

Il futuro dell’auto in Europa è nelle kei car? Secondo qualcuno sì, tanto che diversi costruttori stanno lanciando questi modelli compatti ispirati alle piccole auto giapponesi. Tra questi c’è Honda che porta in Europa la sua kei car elettrica, la Super-N. È il nome europeo della Super One già in vendita in Giappone che arriverà nel Regno Unito a luglio 2026 a un prezzo inferiore alle 20.000 sterline, circa 23.000 euro. È costruita sulla piattaforma più leggera della gamma N Series, con una lunghezza di soli 3,59 metri e un peso attorno ai 1.300 kg.

Caratteristiche e prestazioni

Il design si ispira esplicitamente alla Honda City Turbo II degli anni Ottanta con i passaruota allargati, i paraurti pronunciati e i condotti aerodinamici. L’abitacolo riprende lo stesso spirito con i sedili avvolgenti, i dettagli blu e l’illuminazione ambientale che vira al viola all’attivazione della BOOST Mode. Questa è probabilmente la novità tecnica più caratteristica della Honda Super N.

Attivandola, infatti, la potenza dell’e-Axle (il sistema di trazione elettrica integrato) sale da 47 kW a 70 kW. Ma l’aspetto più interessante è che il sistema simula una trasmissione a sette rapporti con cambi marcia fittizi e sound artificiale generato dall’Active Sound Control. Tanto per capirci è lo stesso approccio usato da Hyundai sull’Ioniq 5 N, applicato però a una city car da meno di 100 CV. Le sospensioni sono state ricalibrate specificamente per le strade britanniche ed europee, più disconnesse e irregolari rispetto a quelle giapponesi per cui il modello base è pensato.

Sul fronte dell’autonomia, Honda dichiara fino a 199 miglia (circa 320 km) in ciclo urbano e 128 miglia (circa 206 km) nel ciclo combinato WLTP. La batteria è stimata attorno ai 30 kWh, con ricarica rapida in DC fino a 50 kW. Non è, ovviamente, un’auto per lunghi percorsi ma è dimensionata per coprire ampiamente il chilometraggio quotidiano medio di chi guida in città.

Per il momento l’arrivo della Super-N è confermato solo per il mercato britannico e pochi altri mercati selezionati.