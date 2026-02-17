Honda Super One, la key car elettrica che si crede hot hatch

Honda ha condiviso le prime immagini della versione definitiva della nuova e particolarissima Super-One che avevamo visto al Japan Mobility Show 2025. Ispirata alla Honda City Turbo degli anni ’80, si tratta di una sorta di kei car elettrica, versione più “sportiva” della N One e: che la casa automobilistica giapponese già commercializza.

HOT HATCH IN SCALA RIDOTTA

Non è una semplice evoluzione della N One e: perché la nova Honda Super One si distingue per paraurti ridisegnati con prese d’aria, carreggiate allargate, minigonne specifiche e uno spoiler alla fine del tetto. L’auto è stata poi presentata con il particolare colore Boost Violet Pearl. Si caratterizza inoltre per cerchi da 15 pollici con finiture Berlina Black in abbinamento a penumatici Yokohama. Non solo estetica, perché la casa automobilistica ha lavorato anche su telaio ed assetto per migliorare la dinamica di guida. In termini di dimensioni, Honda Super One è lunga 3.589 mm, larga 1.573 mm e alta 1.616 mm. Il passo misura 2.520 mm. La vettura si potrà avere anche nelle tinte Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Citron Yellow Pearl e Mono Gray.

INTERNI

Salendo a bordo, l’impostazione dell’abitacolo è per lo più ripresa da quella della N One e: ma troviamo alcune importanti differenze tra cu sedili più avvolgenti, dettagli viola e una grafica personalizzata per il quadro strumenti digitale da 7 pollici. Attivando la speciale modalità “Boost“, la grafica della strumentazione cambia per mostrare un contagiri. Inoltre, attivando questa modalità, il sistema Active Sound Control simula il cambio marcia e il sound del motore endotermico attraverso l’impianto audio premium Bose di serie a otto altoparlanti. Di serie troviamo anche un sistema infotainment da 9 pollici, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato e un completo pacchetto di sistemi ADAS.

MOTORE

I dati ufficiali del modello di produzione ancora non sono stati divulgati. Tuttavia, da quanto sappiamo, la nuova Honda Super One dovrebbe disporre di 95 CV in modalità Boost, un bel salto avanti rispetto ai 64 CV della N-One e:. Honda non ha ancora rivelato i dati sulla capacità della batteria o sull’autonomia, sebbene la N-One e: utilizzi un accumulatore da 29,6 kWh. I prezzi non sono stati comunicati.

ANCHE IN EUROPA

Honda Super One ha fatto la sua comparsa al Goodwood Festival of Speed 2025 e pare che ci sia davvero la possibilità di vederla in alcuni Paesi del Vecchio Continente dove dovrebbe essere veduta come Super-N. Non rimane che attendere novità.