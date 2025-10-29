Honda Super-ONE, la nuova city car elettrica arriverà in Europa. Cambio simulato e sound artificiale

Il prossimo anno Honda lancerà una nuova city car elettrica che arriverà in Europa, almeno nel Regno Unito. Svelata al Japan Mobility Show 2025, si tratta della Honda Super-ONE (si chiamerà Super-N in Europa) e rappresenta un’evoluzione della Super EV Concept portata al Goodwood Festival of Speed la scorsa estate. Da un certo punto di vista la possiamo considerarla come l’erede di Honda e che da tempo ha salutato il mercato europeo.

DESIGN SPORTIVEGGANTE E CAMBIO A 7 RAPPORTI SIMULATO

Honda Super-ONE è basata sulla piattaforma delle kei car della casa automobilistica giapponese. Le dimensioni esatte non sono state comunicate ma la vettura adotta quello stile squadrato tipico delle kei car ma con alcune modifiche per rendere il suo look più sportiveggiante. Ad esempio, troviamo passaruota pronunciati e un paraurti anteriore il cui design contribuisce a dare un tocco di sportività in più a questa city car. Al posteriore non manca nemmeno un piccolo spoiler. Dato che la base di partenza è quella delle kei car è possibile che la lunghezza si aggiri attorno ai 3,4 metri. L’abitacolo è caratterizzato da sedili sportivi con rivestimenti in nero, bianco e grigio. Sono presenti anche un piccolo quadro strumenti digitale e un display centrale per l’infotainment, similmente ad altri modelli Honda.

Sebbene Honda non abbia voluto svelare le specifiche tecniche del powertrain, sono stati comunicati comunque alcuni dettagli interessanti. Honda Super-ONE o meglio Honda Super-N come sarà chiamata nel Vecchio Continente, sarà dotata di un cambio a sette rapporti simulato e del sistema Active Sound Control che riproduce il tipico sound di un motore endotermico. Queste funzioni si attiveranno solo quando si utilizzerà la modalità di guida Boost. Ovviamente, questa modalità permette di sfruttare al massimo le potenzialità del powertrain.

La casa automobilistica ricorda che il prototipo Super-ONE è stato sottoposto a numerosi test in Giappone, Regno Unito e altri Paesi asiatici. Ne sapremo probabilmente molto di più nei prossimi mesi.

DEBUTTO NEL 2026

Honda prevede di lanciare il modello di produzione basato sul prototipo Super-ONE in Giappone a partire dal 2026. A seguire in altri Paesi selezionati dove c’è un’alta richiesta di piccole auto elettriche come nel Regno Unito. Vedremo la nuova city car elettrica Honda anche in altri Paesi europei? Al momento nulla è stato detto ma con il progetto UE dell’E-Car, questo modello potrebbe risultare molto interessante.