Honda Super EV, la "quasi" kei car elettrica fa la sua apparizione a Goodwood

Honda ha presentato al Goodwood Festival of Speed 2025 il concept Super EV. Il segmento delle piccole auto sta riguadagnando slancio grazie all’elettrico e pure Honda ci sta guardando con interesse. Approfittando dell’importante vetrina offerta da Goodwood, ha quindi svelato il concept di una city car elettrica che si ispira alle kei car giapponesi. Vettura che secondo qualcuno potrebbe anticipare l’erede della Honda e. Il concept Super EV è basato sulla kei car giapponese chiamata N-One, sebbene abbia subito diverse modifiche per accogliere il motore elettrico e la batteria. I dettagli tecnici del concept non sono stati comunicati ma la vettura appare molto interessante pensando ad un mercato che sta chiedendo sempre di più city car elettriche. Nei prossimi anni ne arriveranno di diverse e questo modello Honda potrebbe risultare molto interessante se dovesse entrare in produzione.

STILE KEI CAR

A Goodwood il concept ha fatto il suo debutto dinamico e non è rimasto solamente esposto al pubblico. Il design della Super EV trae chiaramente ispirazione da quello della N-One a benzina, con le sue proporzioni classiche da kei car giapponese, verticali e squadrate. Il frontale è stato comunque rivisto e ricorda quello della concept car Honda Sustaina-C del 2023 , con fari arrotondati incastonati nella griglia in cui è presente anche lo sportellino per la ricarica. Le ruote sono state collocate agli angoli dell’auto per consentire di disporre di un passo relativamente lungo che offre più spazio a chi è a bordo.

Pensato per dimostrare come un veicolo di segmento A possa offrire prestazioni elettriche divertenti senza rinunciare alla guidabilità e praticità tipiche di Honda.

Così lo aveva descritto la casa automobilistica giapponese poco prima del suo debutto ufficiale a Goodwood. Il concept è già stato testato su strada nel Regno Unito prima dell’evento, nell’ambito di un più ampio programma globale di valutazione. Da tempo si parla della possibilità che Honda lanci una nuova city car elettrica. Il concept Super EV è davvero l’anteprima di questo progetto? Lo scopriremo nel tempo ma un modello piccolo e soprattutto accessibile dal punto di vista economico potrebbe risultare molto interessante per il mercato del Vecchio Continente.



[Immagini: AutoExpress]