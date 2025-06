Honda Super EV Concept, una quasi kei car in anteprima al Goodwood Festival of Speed

Honda sarà presente al Goodwood Festival of Speed 2025 che si terrà dal 10 al 13 luglio. Oltre ad esporre alcune moto e auto che hanno segnato la sua storia, la casa automobilistica giapponese presenterà in anteprima europea il concept SUV Honda 0 che avevamo visto per la prima volta al CES 20925 di Las Vegas. Modello pensato per il mercato globale che sarà proposto a partire dal 2026. Ancora più interessante, all’evento inglese sarà presente in anteprima mondiale Super EV Concept, un modello concettuale di un nuovo veicolo elettrico (EV) di piccole dimensioni.

IN ARRIVO UNA NUOVA CITY CAR?

Il mercato chiede piccole auto elettriche e Honda sfrutta le competenze acquisite nelle kei car per proporre una piccola BEV di segmento A. Per il momento le informazioni sono scarse e possiamo vedere il concept solo in una prima foto. Non si tratta di un esercizio di stile in quanto Honda intende proporre questa piccola elettrica sul mercato globale. Si parla di un lancio “futuro” e quindi una data precisa ancora non c’è.

Comunque, la casa automobilistica fa sapere che in vista della presentazione al Goodwood Festival of Speed, ha condotto alcuni test sulle strade inglesi. Tra alcune settimane ne sapremo di più su questo modello che sulla carta potrebbe essere molto interessante se dovesse essere effettivamente proposto in Europa. Che sia in arrivo un’erede per la Honda e? Non rimane che attendere novità. Inoltre, Honda ha in programma di effettuare prove dimostrative di altri due modelli: il prototipo della nuova Prelude, che segue il modello concept presentato al Goodwood Festival of Speed ​​dell’anno scorso, e la Civic Type R Ultimate Edition. Insomma, Honda porterà diverse cose interessanti e parlando del motorsport, non mancherà nemmeno la Williams Honda FW11, dotata del motore turbo V6 da 1,5 litri Honda RA166E – che all’epoca si diceva vantasse 1.500 cavalli. La monoposto percorrerà la famosa salita di Goodwood con alla guida Nigel Mansell.