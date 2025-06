La Peugeot 308 è pronta per un restyling: ecco come cambierà

La Peugeot 308 si sta preparando a ricevere un restyling. L’attuale generazione era stata presentata nel 2021 e quindi i tempi sono maturi per l’introduzione del classico aggiornamento di metà carriera. Che la casa automobilistica stia già lavorando al facelift lo confermano alcune foto spia che mostrano un muletto della versione SW, cioè la station wagon. Dunque, con il restyling, la Peugeot 308 continuerà ad essere proposta anche in questa forma.

COME CAMBIA?

Le immagini mostrano una vettura ovviamente ancora camuffata con pellicole che coprono il frontale ed una parte del posteriore, le aree della vettura dove saranno introdotte le maggiori novità stilistiche. Non bisogna ovviamente aspettarsi stravolgimenti sul fronte del design quando piuttosto una serie di ritocchi per rendere il look più moderno. In particolare, davanti possiamo aspettarci ritocchi alla griglia e al paraurti, oltre all’introduzione di fari con una diversa firma luminosa. Dalle immagini possiamo notare la presenza di cerchi in lega dall’inedito design che probabilmente saranno disponibile con l’arrivo del facelift. Al posteriore, si nota quella che sembra una firma luminosa leggermente diversa, ma il design del paraurti non sembra essere stato modificato in modo significativo. La scritta “Electrique" sulla targa posteriore fa pensare che si tratti del modello elettrico.



L’abitacolo non si vede ma non dobbiamo aspettarci grandi novità. Oltre ad alcuni miglioramenti alle finiture dovrebbe arrivare un aggiornamento al sistema infotainment ma nessuno cambiamento radicale.

Per quanto riguarda la meccanica, la Peugeot 308 restyling dovrebbe continuare ad essere proposta con motorizzazione endotermiche, ibride ed elettriche. Possibile che il diesel sparisca dalla gamma ma se Peugeot seguirà questa strada lo scopriremo solamente con il debutto del restyling. Per quanto riguarda il modello elettrico, è possibile che arrivi una nuova batteria che migliori l’autonomia. Per il momento si tratta comunque solo di ipotesi visto che non ci sono ancora conferme ufficiali.

Quello che pare chiaro, comunque, è che sta arrivando un restyling per la Peugeot 308. Quando debutterà? Si parla tra la fine del 2025 e l’inizio del prossimo anno. Non rimane che attendere nuove informazioni.



[Foto spia: AutoExpress]