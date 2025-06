Lexus RZ 2025: nuova batteria per più autonomia. C'è lo steer-by-wire

L’aggiornamento della Lexus RZ si appresta ad arrivare in Europa. Dopo essere stato svelato all’inizio di marzo in occasione del Kenshiki Forum, il nuovo SUV elettrico si presenta nel Vecchio Continente dove sarà disponibile dalla fine del 2025. Le novità sono diverse, soprattutto sul fronte tecnico dato che arrivano lo steer-by-wire e il cambio simulato. Entriamo più nei dettagli e vediamo le principali caratteristiche della nuova Lexus RZ.

3 VERSIONI: CRESCE L’AUTONOMIA

Il powertrain del SUV elettrico è stato rivisto con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. Le principali novità includono l’introduzione di una nuova batteria (77 kWh) e di assali elettrici rivisti con una potenza del motore elettrico e un’efficienza dell’inverter migliorate. Lexus RZ sarà disponibile in 3 versioni differenti. Partiamo dalla RZ 350e a trazione anteriore con 224 CV / 165 kW. L’autonomia arriva a 568 km WLTP e sul fronte delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 160 km/h. C’è poi la RZ 500e a trazione integrale con doppio motore e 381CV / 280 kW. Da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e velocità massima di 180 km/h. L’autonomia è di 500 km. Per chi vuole il massimo in termini di prestazioni c’è la versione RZ 550e a trazione integrale con doppio motore e 408 CV / 300 kW. Da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e velocità massima di 180 km/h. L’autonomia scende a 450 km.

Per il nuovo modello arrivano pure un nuovo sistema di precondizionamento della batteria e la possibilità di poter ricaricare fino a 22 kW in corrente alternata. Per migliorare l’esperienza di guida, Lexus è poi intervenuta sul suo sistema Direct4 il cui funzionamento è stato ulteriormente affinato, con una migliore distribuzione della coppia tra i due assi.

ARRIVA LO STEER-BY-WIRE

Una delle novità più importanti è sicuramente l’adozione dello steer-by-wire che troviamo di serie sulla RZ 550e F Sport e optional sulla RZ 500e Luxury. Il nuovo sistema si differenzia fondamentalmente da un sistema di sterzo convenzionale per l’assenza di collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Gli input di sterzata del conducente vengono invece trasmessi tramite segnali elettrici. Questa soluzione ha permesso a Lexus di offrire ai conducenti una maggiore reattività e soprattutto un feedback al volante privo di vibrazioni indesiderate. Con un sistema convenzionale, il conducente potrebbe dover effettuare due o tre giri completi del volante per passare da un finecorsa all’altro. Con il nuovo sistema Lexus, basta una rotazione di 200 gradi del volante per passare dalla posizione neutra a quella completamente a sinistra o a destra, eliminando così quasi completamente i movimenti di congiunzione tra le mani o le braccia incrociate.

Con l’aggiornamento, la nuova Lexus RZ propone anche un volante rivisto che ricorda un po’ il volante Yoke delle Tesla.

CAMBIO SIMULATO

Altra importante novità il cambio simulato o come lo chiama Lexus, “Interactive Manual Drive". Si tratta sostanzialmente di un sistema che simula un cambio manuale a otto rapporti, con tanto di limitatore (virtuale) ed indicatore di cambio marcia. Questa soluzione è comunque disponibile solamente per la versione top di gamma RZ 550e F Sport.

PREZZI

Ci vorranno ancora alcuni mesi per scoprire i dettagli del nuovo listino per il mercato italiano. Comunque, ricordiamo che l’attuale modello in Italia parte da 75.500 euro.