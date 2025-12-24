Nuova Lexus RZ 600e "F SPORT Performance", il SUV elettrico diventa ancora più sportivo

Lexus RZ è stata rinnovata da poco attraverso un restyling che ha permesso di introdurre diverse novità. Per il nuovo SUV elettrico arriva adesso una versione speciale che sarà disponibile per il momento in Giappone a partire dal prossimo anno. Non sappiamo se in futuro arriverà anche in Europa, nulla è stato detto al riguardo. Stiamo parlando della nuova Lexus RZ 600e “F SPORT Performance" che offre una serie di caratteristiche esclusive.

LOOK ANCORA PIÙ SPORTIVO

Questa serie speciale del SUV elettrico è basata sulla Lexus RZ 550e e si caratterizza per un body kit che rende il suo look molto più aggressivo, a partire dal doppio spoiler posteriore. Per migliorare la dinamica di guida, Lexus ha abbassato l’assetto di 20 mm. Gli esterni sono disponibili in due combinazioni di colori: Nero e HAKUGIN II con finitura opaca e Nero con Neutrino Gray. Inoltre, non mancano dettagli di colore blu a contrasto con il nero della carrozzeria. Per questa serie speciale, non mancano nemmeno diversi elementi realizzati in fibra di carbonio tra cui tetto e spoiler.

All’interno, la RZ 600e “F SPORT Performance" presenta nuovi sedili sportivi progettati per offrire sia comfort e sia un appoggio sicuro durante la guida più sportiva. Dentro troviamo anche un nuovo volante e lo sterzo dispone della tecnologia Steer-by-Wire. Dunque, questo significa che non è presente un collegamento fisico tra volante e ruote. La casa automobilistica giapponese ha poi messo a disposizione quello che chiama “Interactive Manual Drive". Si tratta sostanzialmente di un sistema che simula un cambio manuale a otto rapporti, con tanto di limitatore (virtuale) ed indicatore di cambio marcia.

MOTORE

Il cuore pulsante della nuova Lexus RZ 600e “F SPORT Performance" è un doppio motore elettrico che permette quindi di avere a disposizione la trazione integrale. Sull’asse anteriore troviamo un motore da 167 kW, mentre su quello posteriore da 268 kW. La potenza di sistema arriva a 313 kW cioè 425,5 CV. Le prestazioni? Per accelerare da 0 a 100 km/h servono appena 4,4 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 76,96 kWh che permette un’autonomia di 525 km (WLTC). Per questo modello in edizione speciale è stato introdotto anche un impianto frenante maggiorato. Disponibile in Giappone dal 2 marzo 2026. I prezzi partono da 12.165.000 yen che al cambio sono circa 66.180 euro.