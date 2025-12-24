Nuova BMW M5 restyling: le ultime foto spia svelano nuovi dettagli del frontale rivisto

BMW sta lavorando al restyling della Serie 5. Anche la più potente ed estrema BMW M5 sarà aggiornata e nuove foto spia hanno svelato ulteriori dettagli interessanti del lavoro di sviluppo che sta portando avanti la casa automobilistica. Le novità più interessanti si trovano davanti. Infatti, sappiamo che BMW vuole introdurre lo stile Neue Klasse su tutte le sue vetture e passati scatti spia avevano effettivamente permesso di vedere che la nuova M5, così come la rinnovata Serie 5, si sarebbero caratterizzate per offrire un frontale molto diverso da quello attuale. Dalle ultime immagini pare che la casa automobilistica possa aver fatto un mezzo passo indietro per trovare un giusto compromesso.

UNA GRIGLIA A DOPPIO RENE PIÙ PICCOLA MA NON TROPPO

Se in passato sembrava che la nuova BMW M5 potesse disporre di un frontale identico a quello del concept Vision Neue Klasse, le ultime foto spia mostrano qualcosa di differente. Torna la classica griglia a doppio rene anche se con dimensioni inferiori rispetto a quella dell’attuale modello. Almeno, così si può notare guardando le foto del muletto che comunque continua ad essere camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. Il muletto mostra poi un paraurti ridisegnato con prese d’aria dalle forme differenti. I fari, invece, non sembrano essere ancora quelli definitivi. Al posteriore, invece, possiamo notare alcuni ritocchi ai gruppi ottici e al paraurti. Rimangono sempre i quattro terminali di scarico, due per lato.

L’abitacolo non si vede ma ci saranno diverse novità visto che non dovrebbe mancare l’introduzione del nuovo Panoramic iDrive di BMW che ha fatto il suo debutto all’interno della nuova BMW iX3. Dunque, niente strumentazione digitale classica e al suo posto una sorta di head-up display che proietta i contenuti da un montante all’altro su una superficie nera stampata nella parte inferiore del parabrezza. Non mancherà ovviamente un display centrale dedicato all’infotainment vero e proprio.

MOTORE

Non dovrebbero arrivare particolari novità di motore. Oggi sotto al cofano troviamo un V8 Plug-in di 4,4 litri di cilindrata da 727 CV. Possibile che con il facelift possa arrivare un po’ di potenza in più. La nuova BMW M5 dovrebbe debuttare nel corso del 2027. Nei prossimi mesi è possibile che ne sapremo di più.