La BMW Serie 5 si prepara al restyling: un render si immagina così la nuova berlina

Per la BMW Serie 5 sta arrivando un cambio di look. La casa automobilistica tedesca sta infatti lavorando sul restyling che introdurrà diverse novità, soprattutto estetiche dato che anche questo modello abbraccerà la nuova filosofia di design Neue Klasse. Come sarà la nuova BMW Serie 5? Foto spia negli ultimi mesi ne abbiamo viste diverse e partendo dagli scatti apparsi fino a questo momento, diversi designer hanno provato ad immaginarsi le forme della nuova berlina tedesca, come nel render che vi mostriamo.

UN NUOVO FRONTALE

Con il restyling, la nuova BMW Serie 5 sarà immediatamente riconoscibile perché la casa automobilistica ha rivisto il frontale che sarà ridisegnato. Con il facelift via la griglia a doppio rene di grandi dimensioni e al suo posto arriva una soluzione più piccola anche se non così minimalista come visto sulla nuova BMW iX3. Nuovi saranno anche i fari che si caratterizzeranno per una rinnovata firma luminosa. Nuovo sarà pure il disegno del paraurti anteriore con prese d’aria dalle forme differenti. Il profilo della BMW Serie 5 non dovrebbe cambiare, mentre al posteriore dovrebbero arrivare alcuni ritocchi al paraurti e ai gruppi ottici con un nuovo disegno.

Trattandosi di un restyling non dovrebbero nemmeno mancare nuove colorazioni per la carrozzeria, oltre a cerchi in lega dal nuovo design. Per quanto riguarda gli interni, possiamo immaginare che come utti gli ultimi modelli BMW, anche il restyling della Serie 5 adotterà il nuovo Panoramic iDrive: niente strumentazione digitale classica e al suo posto una sorta di head-up display completamente nuovo sviluppato da BMW per proiettare i contenuti da un montante all’altro su una superficie nera stampata nella parte inferiore del parabrezza. Ci sarà poi ovviamente un display centrale dedicato all’infotainment vero e proprio.

MOTORI

Per quanto riguarda le novità della meccanica al momento non ci sono informazioni precise. Il nuovo modello continuerà comunque ad essere proposto con motorizzazioni endotermiche, anche ibride e 100% elettriche. Sulle varianti BEV ci si attende l’introduzione delle ultime novità tecniche che BMW ha sviluppato e questo significa maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti. Il restyling riguarderà ovviamente anche la versione station wagon e la più sportiva M5 di cui abbiamo già visto diverse foto spia. Quando sarà svelato il restyling? Una data precisa ancora non c’è ma si parla tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo molto di più.