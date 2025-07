BMW M5 restyling: nuove immagini spia con look Neue Klasse

La rivoluzione stilistica della Neue Klasse sta per toccare anche la leggendaria BMW M5, che si prepara al model year 2028 con un restyling profondo e carico di suggestioni futuristiche. Avvistata in Germania (era già stata “catturata" lo scorso giugno) durante una fase di test su strada, la nuova M5 mostra già chiaramente alcuni elementi ispirati al concept Vision Neue Klasse, nonostante il pesante camuffamento.

Un frontale che guarda al futuro

Il cambiamento più evidente è nel frontale, dove si notano fari anteriori più affilati collegati da una griglia a doppio rene sensibilmente più sottile rispetto al passato. Anche se i gruppi ottici non sono ancora nella loro versione definitiva, le linee generali non lasciano dubbi. La direzione stilistica è quella già tracciata dai prototipi full electric. E non si tratta solo di estetica. Anche il paraurti anteriore è stato ridisegnato, con prese d’aria maggiorate e nuovi “air curtain" che migliorano l’aerodinamica e il raffreddamento.



L’anima del futuro restyling sarà ancora il potentissimo plug-in V8 biturbo da 4,4 litri. Sebbene, il flusso d’aria che entrerebbe in questa nuova configurazione potrebbe far pensare che BMW voglia spremere qualche CV in più rispetto all’attuale powertrain da 717 CV. Uno scenario ancora più interessante sarebbe quello con 631 cavalli per il motore termico della M5, contro i 577 attuali. Il valore di 631 cavalli è il più alto raggiunto dal nuovo V8 biturbo S68, erede del longevo S63. Attualmente, l’unico modello a vantare tale potenza è la Alpina XB7.



Anche al posteriore si nota una mano nuova: sparisce la curiosa rientranza centrale nel paraurti, sostituita da un design più pulito, quasi minimalista. Ma attenzione. La M5 non perde il suo spirito. Lo scarico quadruplo, ancora ben in vista, continua a suggerire potenza bruta e prestazioni da riferimento.

Produzione prevista nel 2027

Interni, l’evoluzione è nell’aria

Secondo indiscrezioni, la produzione della, con commercializzazione nel 2028. Un tempismo perfetto se si considera che le versionisono arrivate nel 2025: a metà ciclo, il classicoè pronto a colpire ancora. Ma la casa di Monaco sembra avere tutto sotto controllo e non ha alcuna fretta di montare componenti definitivi sui prototipi. Anche inon sono quelli che vedremo in produzione.

Se l’esterno evolve, l’interno promette di rivoluzionarsi. I test del prototipo mostrano un abitacolo ancora nascosto dal camouflage, ma c’è un dettaglio curioso: un grande pulsante rosso sulla parte alta del cruscotto, probabilmente legato a funzioni di sicurezza o test. La vera notizia, però, è l’arrivo di tutto ciò che abbiamo già visto con i concept Neue Klasse: un nuovo volante, il sistema operativo BMW OS X, e soprattutto il cockpit con display panoramico iDrive, già mostrato al CES 2025. La nuova M5 sarà sì termica, ma più digitale che mai.

Quanto può spingere la nuova M5?

, la stessa dell’estrema XM Label , il modello più potente di sempre per la divisione M. Ma BMW ha ancora margini. Se decidesse di, avrebbe le carte in regola per farlo. E’ già successo sulla XM Label, e la piattaforma lo consente.[Foto spia: Autoevolution