Tesla Oasis, questa è la stazione Supercharger del futuro: 168 colonnine, fotovoltaico e off-grid

Le stazioni Tesla Supercharger sono da sempre un valore aggiunto che la casa automobilistica americana offre ai suoi clienti. Alcune, grazie all’integrazione con impianti fotovoltaici e sistemi d’accumulo, sono un chiaro esempio di come saranno le stazioni di ricarica del futuro. Un ulteriore esempio di quello che vedremo sempre di più in futuro arriva dal nuovo Oasis Supercharger che Tesla ha da poco inaugurato. C’è voluto quasi un anno ma finalmente questa stazione di ricarica è pronta.

QUESTA É LA STAZIONE DI RICARICA DEL FUTURO

Ad ottobre dello scorso anno, Tesla aveva annunciato un nuovo progetto chiamato “Oasis" che consisteva in un nuovo modello di stazione Supercharger dotata di un impianto fotovoltaico e sistema d’accumulo che avrebbero permesso di poter operare anche in autonomia, cioè di poter. Questa nuova stazione di ricarica è entrata adesso in funzione anche se in realtà non tutti i punti di ricarica sono ancora stati resi disponibili.I progetto prevede la presenza diad alta potenza (), metà delle quali sono già disponibili. Di fatto, Oasis è destinata a diventare. Tuttavia, l’aspetto più interessante è la presenza d unin grado di alimentare la stazione. Inoltre, per gestire al meglio la produzione e l’utilizzo dell’energia sono stati installati purecon una capacità di accumulo di energia totale di. Oltre a completare la stazione con l’installazione delle ultime colonnine, entro la fine dell’anno è in arrivo anche una lounge dove le persone potranno riposarsi in attesa che la loro auto effettui un pieno di energia. Oasis si trova a Lost Hills, in California.Il nuovo progetto è una chiaro esempio di quello che intendeva Elon Musk diversi anni fa sull’evoluzione delle stazioni di ricarica Supercharger che sarebbero state dotate diper la produzione di energia rinnovabile e didi grande capacità.