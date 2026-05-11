BMW inaugura il nuovo corso Alpina: il teaser della coupé di lusso

Fondata da un giovane conosciuto all’anagrafe come Burkard Bovensiepen, la Alpina è una azienda nota dai fan per la partnership con BMW. I preparatori hanno iniziato col proporre evoluzioni delle vetture del marchio dell’Elica per poi consolidarsi e diventare un marchio indipendente. La storia ha avuto inizio nel 1961 e negli anni ’80 divenne simbolo di lusso e sportività estrema.

Cosa offrono in più le auto Alpina? Le BMW customizzate presentano verniciature particolari e cerchi maggiorati. Gli interni sono invece dotati di rifiniture specifiche in pelle. I motori delle Alpina, inoltre, non sono autolimitati a 250 km/h come le vetture tradizionali, ma vengono spinti oltre i 300 km/h in alcuni casi. Nei primi mesi del 2022 la Casa di Buchloe venne inglobata da BMW che ha mantenuto l’operatività sino allo scorso anno per poi concentrarsi nei servizi di assistenza post-vendita.

Nuovo modello all’orizzonte

Sbucato come un ombra tra le montagne, il muso della nuova Alpina ci permette di analizzare parzialmente il nuovo corso intrapreso dal marchio dell’Elica. L’immagine mette in risalto la silhouette di un veicolo di tipo GT con una linea del tetto da grande coupé, un passo lungo e, probabilmente, solo due porte.

“Dalle ombre delle Alpi emerge una nuova visione”, è sancito nel post IG rilasciato da BMW Alpina. Il termine “Vision” suggerisce che non si tratterrà sicuramente di un modello di produzione, bensì di una show car. La vettura, infatti, verrà svelata in occasione Concorso d’Eleganza Villa d’Este, dove BMW parteciperà con una serie di modelli inediti. Vi sono concept car mai entrate in produzione che lasceranno a bocca aperta gli appassionati. La storia recente ci offre anche la possibilità di sperare in una produzione di qualità, basti pensare alla Skytop con tetto targa e alla spettacolare Speedtop shooting brake, entrambe basate sulla M8 Coupé.

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Ispirazione di alta qualità

Per il nuovo concept Alpina la BMW potrebbe riprendere il linguaggio stilistico sia della Serie 8 Coupé che alla Serie 4 Coupé. Una coupé elegante con configurazione 2+2 sembra la scelta migliore per attirare una fascia di collezionisti, rimasta orfana dall’uscita scena della Serie 8. Il nuovo marchio di lusso del Gruppo BMW si rivolgerà a una clientela dal palato fine che ama le produzioni limitate personalizzate.

I nuovi modelli saranno assemblati negli stabilimenti esistenti, dove la Casa automobilistica teutonica sta investendo cifre ingenti per il nuovo corso. Naturalmente la GT che vedremo, in caso ricevesse il via libera per la produzione, costeranno significativamente di più di una BMW classica. Vedremo quale motore monterà il nuovo bolide Alpine. I rumor parlano di un V8, ma non si esclude una variante full electric.