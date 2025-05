BMW Concept Speedtop, lusso estremo per la shooting brake

BMW ha portato al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 un concept che è la massima rappresentazione dei concetti di artigianalità e di lusso. Vettura che non rimarrà un esemplare unico in quanto la casa automobilistica ha già fatto sapere che sarà realizzata in una serie limitata. Si parla di 70 esemplari e sebbene il prezzo ufficiale non sia stato comunicato, pare che si aggiri attorno al mezzo milione di euro. Parliamo della BMW Concept Speedtop, un’esclusiva shooting brake destinata ai facoltosi collezionisti. Le prime consegne sono attese nel corso del 2026. Come descrive BMW questa vettura? Ecco le parole di Adrian van Hooydonk, capo del design della casa automobilistica tedesca:

Una vera BMW emana dinamismo ed eleganza anche quando è ferma. E questo è il caso anche della nostra nuova concept car. La BMW Concept Speedtop è caratterizzata innanzitutto dal suo profilo. È unica nel settore automobilistico. In questo modo, abbiamo creato un punto esclamativo per tutta la nostra gamma di veicoli, specialmente per i modelli Touring.

BMW CONCEPT SPEEDTOP: ARTIGINATATO DI LUSSO

Per realizzare questo modello, nulla è stato lasciato al caso. La base di partenza è quella della Serie 8 con sotto al cofano un possente motoreche troviamo sulla M8 Competition . Il frontale si caratterizza per una pronunciata forma a V, con il design a naso di squalo, le luci anteriori sottili e la griglia a doppio rene illuminata. A conferire un profilo dinamico da Touring ci pensa la continuazione della cresta centrale dal cofano sul tetto fino allo spoiler posteriore. Questa forma è accentuata dalla gradazione di colore sul tetto, che passa da “Floating Sunstone Maroon" a “Floating Sundown Silver". BMW Concept Speedtop può contare anche su specifici cerchi in lega disegnati appositamente per questo modello.Gli interni riprendono quelli della Serie 8 ma è stato fatto un grande lavoro per esaltarne la qualità ed elevare la percezione di lusso. Il tono marrone scintillante della vernice esterna “Floating Sunstone Maroon" viene ripreso all’interno. Ila due tonalità divide le aree dinamiche e funzionali dell’interno. Il bagagliaio è anch’esso rivestito in pelle e adornato con perforazioni in stile brogue. Per realizzare le pregiate finiture dell’abitacolo, BMW si è avvalsa dell’esperienza del laboratorio Manufactory presso lo stabilimento BMW Group di Dingolfing e della collaborazione con il produttore italiano Schedoni specializzato nella produzione a mano di accessori in pelle esclusivi e di alta qualità, specialmente nel settore automobilistico. La dotazione dell’abitacolo comprende anche due porta bagagli con cinghie in pelle dietro i sedili che offrono spazio per due borse su misura di Schedoni. Le borse sono state progettate esclusivamente per la concept car per adattarsi al suo concetto di colore e materiale.