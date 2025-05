Tesla Model 3 Performance contro Dodge Charger: chi vince la drag race?

Dodge Charger Daytona è stata descritta al momento della presentazione come il futuro delle muscle car. Non troviamo però un possente motore V8 ma un powertrain 100% elettrico composto da un doppio motore in grado di arrivare ad erogare ben 680 CV. Dodge prometteva prestazioni entusiasmanti ma pare che agli americani non sia proprio piaciuta dato che le vendite languono e proprio di recente la casa automobilistica ha deciso di eliminare la versione base della sua muscle car elettrica. Il perché la Dodge Charger Daytona non piaccia lo possiamo capire meglio guardando questo video di Edmunds in cui la Dodge Charger elettrica affronta una gara di U-Drags (il classico quarto di miglio, più test di frenata e di handling) con la Tesla Model 3 Performance che sulla carta dispone di molta meno potenza (510 CV).

IL PESO FA LA DIFFERENZA

Teoricamente, la Dodge Charger Daytona Scat Pack non dovrebbe avere problemi a battere facilmente la Tesla Model 3 Performance vista la netta differenza di potenza. In realtà è l’esatto contrario visto che sin dai primissimi metri la berlina elettrica di Elon Musk dimostra che contro di lei non c’è nulla da fare. Il segreto che ha permesso alla Model 3 di primeggiare così facilmente? Il peso. Infatti, la Model 3 Performance sulla bilancia fa segnare poco più di 1.800 kg, mentre la Dodge Charger circa 2.700 kg complice la presenza di un pacco batteria molto grande con una capacità di circa 100 kWh.

Non solo la Tesla prende subito facilmente il largo, ma continua a mantenere il vantaggio anche in allungo, arrivando al punto di frenata ben prima della Charger . Nella prima gara, il pilota della Dodge è riuscito a ridurre la distanza in frenata, ma la Model 3 ha una maneggevolezza migliore ed esegue inversioni a U più strette e rapide. Durante i test, Edmunds ha registrato i tempi di accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h): per la Tesla 3,1 secondi e 3,7 secondi per la Dodge. La Model 3 ha poi percorso il quarto di miglio in 11,3 secondi a 196,4 km/h, rispetto ai 12 secondi della Dodge a 191,0 km/h. La muscle car americana recupera qualche punto nei tratti guidati dato che raggiunge un picco di 1,19 g rispetto agli 1,13 g della Tesla. Tuttavia è troppo poco per compensare il ritardo nelle accelerazioni.

ANCHE IL PREZZO FA LA DIFFERENZA

Tesla Model 3 Performance batte la Dodge Charger Daytona Scat Pack non solo in prestazioni ma pure sul prezzo. La muscle car americana parte da poco più di 70 mila dollari contro i circa 56 mila dollari della berlina elettrica di Elon Musk. Un divario importante che cresce ulteriormente se si aggiunge qualche optional sulla Dodge.