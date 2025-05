Hyundai, ricarica per le auto elettriche senza pensieri: ci pensa un robot

Collegare un’auto elettrica ad una colonnina per poi estrarre lo smartphone o una tessera per avviare la ricarica è scomodo? Per chi la pensa così, Hyundai sta sperimentando la soluzione giusta e cioè una stazione ricarica automatizzata con l’intera gestione del rifornimento di energia affidata ad un robot. La casa automobilistica coreana ha infatti stretto un accordo con l’aeroporto internazionale di Incheon (Corea del Sud) per installare queste stazioni che gestiranno automaticamente la ricarica dei veicoli elettrici, come parte di un progetto dimostrativo. L’obiettivo è quello di verificare la bontà di questa soluzione per semplificare i rifornimenti di energia delle vetture. Hyundai punta anche a raccogliere feedback che le permetteranno di migliorare questo prodotto.

COME FUNZIONA?

Hyundai chiama semplicemente i suoi robote non è la prima volta che ne parla dato che i primi prototipi erano stati mostrati un paio di anni fa . Il funzionamento è molto semplice e rappresenta un valido aiuto sia per semplificare la ricarica a tutti e sia un fondamentale supporto per tutti gli automobilisti con difficoltà motorie. Un vecchio video condiviso da Hyundai in passato e che riproponiamo, spiega bene il funzionamento di questo sistema.

Dopo che l’auto ha parcheggiato nell’area di ricarica, l’ACR comunica con il veicolo in modo che apra lo sportellino della ricarica. Grazie ad una telecamera integrata, il “robot" Hyundai individua la presa di ricarica e va a collegare con precisione il cavo per avviare poi il rifornimento di energia. Al termine della ricarica, il “robot" scollega il cavo e chiude lo sportellino dell’auto. A quel punto sarà inviata una notifica sullo smartphone del proprietario dell’auto che potrà tornare al parcheggio per riprendere la vettura e ripartire.

In passato, Hyundai aveva anche raccontato che la stazione robotizzata include alcuni sensori che permettono dicome persone che si avvicinano troppo, intervenendo di conseguenza con avvisi sonori. La collaborazione tra Hyundai e l’aeroporto punta ad espandere i servizi ACR nelle infrastrutture di trasporto, promuovendo soluzioni di mobilità future. In futuro, troveranno diffusione i servizi di ricarica automatizzata simili?