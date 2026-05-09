Hyundai sviluppa il telaio body-on-frame per l'off-road elettrico

Hyundai punta a ridefinire il segmento dei veicoli fuoristrada elettrici. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma un nuovo brevetto, depositato lo scorso 5 maggio 2026, ha svelato i piani della Casa coreana per i futuri modelli elettrici pensati per l’off-road, a partire da un pick-up di medie dimensioni. In particolare, si tratta di una nuova architettura “body-on-frame” sviluppata per integrare il pacco batteria.

Pensato per l’off-road

Nel nuovo brevetto, chiamato “Battery Pack Mounting Structure for Vehicle", il pacco batteria è integrato direttamente nel telaio a longheroni. Questa architettura è pensata per proteggere la batteria dai possibili urti durante l’off-road e per ottimizzare lo spazio interno, grazie a un layout in cui la batteria si sovrappone alle parti laterali del telaio. Questo design consente di abbassare il baricentro del veicolo, migliorando così il controllo e la stabilità, ma garantendo un’altezza da terra sufficiente per affrontare i terreni più difficili.

Verso la produzione

Questa tecnologia è stata anticipata dal Boulder Concept presentato qualche settimana fa, un robusto SUV equipaggiato con enormi pneumatici da 37 pollici e che inaugura anche un inedito linguaggio stilistico. La registrazione del brevetto indica che il percorso verso la produzione procede mantenendo sostanzialmente inalterate le caratteristiche del prototipo dal punto di vista tecnico.

Una piattaforma flessibile

Il nuovo pick-up sarà uno dei 36 nuovi modelli che Hyundai ha in programma di lanciare in Nord America entro il 2030. La piattaforma sarà molto flessibile e soprattutto multi-energy, potendo ospitare motorizzazioni elettriche pure (EV), ibride (HEV) e veicoli elettrici a autonomia estesa (EREV).

La produzione sarà negli Stati Uniti: in questo modo Hyundai cercherà di competere con icone dell’off-road come Jeep Wrangler, Ford Ranger e Toyota Tacoma, distinguendosi grazie alla trazione elettrica pensata per il fuoristrada.