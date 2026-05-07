Hyundai Tucson Dark Line: l’offerta per il mese di maggio con anticipo zero e interessi zero

La Hyundai Tucson Dark Line è l’allestimento sviluppato esclusivamente per il mercato italiano che porta sul SUV sudcoreano un look più deciso e sportivo, con dettagli in nero su tutta la carrozzeria. Per il mese di maggio la Hyundai Tucson Dark Line diventa protagonista di una promozione particolarmente interessante. L’operazione “Anticipo 0. Interessi 0.” consente di portarla a casa senza versare un euro in anticipo e con un TAN dello 0%.

Le condizioni dell’offerta

L’offerta è valida esclusivamente per la Tucson Dark Line MY26 con motorizzazione benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, cambio manuale e trazione anteriore. Il prezzo promozionale con il finanziamento è di 31.400 euro (il listino è di 34.900 euro), per un vantaggio finale per il cliente di 3.500 euro. Il finanziamento Hyundai Plus prevede queste condizioni:

Anticipo: zero euro

TAN: 0%

TAEG: 0,80%

Rate: 35 mensili da 330 euro

Valore Futuro Garantito: 20.242 euro

Al termine del contratto il cliente ha tre opzioni: rinnovare il finanziamento passando a una nuova Hyundai, acquistare definitivamente l’auto versando il Valore Futuro Garantito, oppure restituirla secondo le condizioni previste dal contratto.

La Hyundai Tucson Dark Line

La Tucson Dark Line si caratterizza per diversi elementi. Innanzitutto i cerchi in lega Glossy Grey da 17", ma anche la griglia anteriore cromata nera con il logo Hyundai nero, il tetto nero a contrasto con le barre longitudinali, gli specchietti laterali neri, i vetri posteriori oscurati e i badge Dark Line dedicati. All’interno, l’abitacolo è completamente nero con tappetini dedicati.

La dotazione di serie è completa di fari anteriori Full LED, strumentazione digitale da 12,3", sistema di navigazione touchscreen da 12,3" con Apple CarPlay e Android Auto wireless, connettività Bluelink, climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, Smart Key con Start Button e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. Sul fronte della sicurezza la Tucson Dark Line integra il pacchetto SmartSense con Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Following Assist, Smart Cruise Control (solo versioni DCT e AT), Blind Spot Collision-Avoidance Assist, Intelligent Speed Limit Assist e Driver Attention Warning.