Hyundai Tucson, in offerta da 209 euro al mese con finanziamento

Hyundai Tucson da poco si è aggiornata con l’introduzione del Model Year 2026 che non ha ritoccato design ed interni ma ha introdotto un nuovo Full Hybrid la cui potenza di sistema è passata a 239 CV a fronte dei precedenti 215 CV. Inoltre, con l’arrivo della Tucson 2026, la casa automobilistica ha portato al debutto la versione Dark Line, esclusiva per il mercato italiano che è protagonista di un’offerta con finanziamento valida per il mese di novembre 2025, anzi esattamente fino al 28 novembre. Vediamo i dettagli economici proposti da Hyundai.

NUOVA HYUNDAI TUCSON DARK LINE

Prima ricordiamo quali sono le principali caratteristiche di questo modello in offerta. Si riconosce per una dotazione specifica. Ad esempio, troviamo cerchi in lega Glossy Grey dedicati da 17 pollici, la griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai nero, il tetto nero a contrasto abbinato alle barre longitudinali e gli specchietti laterali in tinta nera. Non è però finita qui perché Hyundai Tucson Dark Line propone anche i vetri posteriori oscurati e i badge Dark Line dedicati sulla carrozzeria. Per quanto riguarda invece l’abitacolo, la dotazione di serie prevede interni neri con finiture e tappetini dedicati. Ovviamente non manca la tecnologia a partire dalla strumentazione digitale e il sistema infotainment, entrambi con display da 12,3 pollici.

Con quali motori è disponibile la nuova Hyundai Tucson Dark Line? Con la motorizzazione 1.6 T-GDi benzina da 150 CV a trazione anteriore con cambio manuale a 6 rapporti o con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Completa l’offerta il powertrain full hybrid 1.6 HEV da 239 CV con cambio automatico e trazione anteriore. I prezzi? Si parte dai 34.900 euro della versione a benzina che è proprio la “protagonista" dell’offerta.

L’OFFERTA

Hyundai offre un vantaggio cliente di 5.000 euro che porta il prezzo della Dark Line a 39.900 euro. Con un anticipo di 6.370 euro, il SUV si potrà avere con rate da 209 euro al mese. Nel caso non si volesse aderire al finanziamento, il vantaggio cliente sarà più basso ed il SUV si potrà avere a partire da 31.400 euro. Attenzione, però, per ottenere il massimo sconto di 5.000 euro non basterà solo aderire al finanziamento, perché è necessaria anche una permuta o un’auto da rottamare.

Anticipo: 6.370 euro

Valore futuro garantito: 18.497 euro

Importo totale dovuto dal consumatore per il finanziamento: 26.008 euro

TAN 2,95% TAEG 4,00%

Prezzo listino (IPT e PFU esclusi): 34.900

Vantaggio Totale Cliente: 5.000 euro

Prezzo in promozione senza finanziamento Hyundai Plus: 31.400 euro

Di seguito i completi dettagli economici dell’offerta con finanziamento.