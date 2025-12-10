Più potenza per la nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2026: adesso ha 288 CV

Arrivano ulteriori novità per la Hyundai Tucson 2026 con l’introduzione della rinnovata versione ibrida Plug-in che va a completare la gamma di motorizzazioni con cui la casa automobilistica propone il suo SUV. Gamma che è proposta anche con unità endotermiche, Mild Hybrid e Full Hybrid. Con il Model Year 2026 della Hyundai Tucson Plug-in Hybrid arriva una novità di motore visto che cresce la potenza di sistema.

TUCSON PLUG-IN HYBRID 2026: CRESCE LA POTENZA

Il powertrain è composto da un motore 4 cilindri 1.6 T-GDI da 180 CV abbinato a un motore elettrico da 125 CV e al cambio automatico a 6 rapporti. La potenza massima di sistema sale così da 253 CV a 288 CV. Si potrà continuare a scegliere tra il modello con la trazione anteriore o quello con la trazione integrale. Le prestazioni? 206 km/h di velocità massima ed accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi (7,6 secondi per il modello con trazione integrale). Con questo aggiornamento del powertrain, la batteria non è però cambiata e rimane quindi da 13,8 kWh per un’autonomia in elettrico di 66-71 km (64-64 km con la trazione integrale).

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2026 si potrà avere in 3 allestimenti: Business, Exellence e N Line. Parlando delle dotazioni, sin dalla versione base troviamo, tra le altre cose, Blind Spot Collision Avoidance Assist, frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e con funzione junction, cerchi in lega da 18 pollici, Cluster SuperVision con schermo da 12,3 pollici, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise control, sedile guidatore e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, clima automatico a due zone e caricatore wireless per smartphone. I prezzi? Si parte da 46.450 euro.