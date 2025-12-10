Cerca

Più potenza per la nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2026: adesso ha 288 CV

Hyundai ha aggiornato la versione Plug-in della Tucson con il Model Year 2026, incrementando la potenza massima di sistema

Filippo Vendrame
Pubblicato il 10 dic 2025

Arrivano ulteriori novità per la Hyundai Tucson 2026 con l’introduzione della rinnovata versione ibrida Plug-in che va a completare la gamma di motorizzazioni con cui la casa automobilistica propone il suo SUV. Gamma che è proposta anche con unità endotermiche, Mild Hybrid e Full Hybrid. Con il Model Year 2026 della Hyundai Tucson Plug-in Hybrid arriva una novità di motore visto che cresce la potenza di sistema.

TUCSON PLUG-IN HYBRID 2026: CRESCE LA POTENZA

Il powertrain è composto da un motore 4 cilindri 1.6 T-GDI da 180 CV abbinato a un motore elettrico da 125 CV e al cambio automatico a 6 rapporti. La potenza massima di sistema sale così da 253 CV a 288 CV. Si potrà continuare a scegliere tra il modello con la trazione anteriore o quello con la trazione integrale. Le prestazioni? 206 km/h di velocità massima ed accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi (7,6 secondi per il modello con trazione integrale). Con questo aggiornamento del powertrain, la batteria non è però cambiata e rimane quindi da 13,8 kWh per un’autonomia in elettrico di 66-71 km (64-64 km con la trazione integrale).

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2026 si potrà avere in 3 allestimenti: Business, Exellence e N Line. Parlando delle dotazioni, sin dalla versione base troviamo, tra le altre cose, Blind Spot Collision Avoidance Assist, frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e con funzione junction, cerchi in lega da 18 pollici, Cluster SuperVision con schermo da 12,3 pollici, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise control, sedile guidatore e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, clima automatico a due zone e caricatore wireless per smartphone. I prezzi? Si parte da 46.450 euro.

  • Tucson 1.6 PHEV 2WD AT Business: 46.450 euro
  • Tucson 1.6 PHEV 2WD AT Exellence: 48.950 euro
  • Tucson 1.6 PHEV 2WD AT N Line: 48.950 euro
  • Tucson 1.6 PHEV 4WD AT Exellence: 50.950 euro
  • Tucson 1.6 PHEV 4WD AT N Line: 50.950 euro
