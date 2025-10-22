Hyundai Tucson 2026 si aggiorna: arriva un Full Hybrid più potente: allestimenti e prezzi

Hyundai Tucson riceve alcuni aggiornamenti con l’introduzione del Model Year 2026. Le novità sono interessanti perché riguardano essenzialmente le motorizzazioni. In particolare, arriva un nuovo powertrain Full Hybrid. Nessun intervento, invece, al design o all’interno dell’abitacolo che quindi rimangono invariati. Per la Tucson 2026 non ci sono nemmeno aggiornamenti alla struttura del listino. La nuova Full Hybrid, ad esempio, costa come la versione precedente.

HYUNDAI TUCSON 2026: I MOTORI

La più grande novità della Hyundai Tucson 2026 è l’introduzione del nuovo powertrain Full Hybrid, adesso più potente. Basato sul motore 4 cilindri 1.6 T-GDI abbinato a un motore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti, la potenza di sistema a disposizione arriva così a 239 CV contro i precedenti 215 CV. Questa motorizzazione sarà disponibile in abbinamento alla trazione anteriore o a quella integrale. La casa automobilistica evidenzia che sebbene più potente, il nuovo Full Hybrid mostra una riduzione delle emissioni: 124 g/km CO2 contro 126,3 per la versione a due ruote motrici, 139 contro 143,3 per quella a trazione integrale.

Il SUV si potrà comunque avere anche con una motorizzazione benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, con cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione a 7 rapporti, oppure in versione Diesel mild-hybrid 48V 1.6 CRDi da 136 CV, in abbinamento ad una trasmissione automatica a 7 rapporti. E la versione Plug-in? Per il momento la gamma della Hyundai Tucson 2026 non la offre. Tuttavia, sappiamo già che sarà disponibile più avanti.

ALLESTIMENTI

Nuova Hyundai Tucson 2026 e proposta negli allestimenti XTech, Business, Exellence e N Line. Sin dalla versione base, il SUV offre di serie, tra le altre cose, fari anteriori full LED, cerchi da 17 pollici, strumentazione digitale da 12 pollici, infotainment da 12,3 pollici, schienale posteriore frazionabile 40:20:40, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore e un completo pacchetto di sistemi ADAS.

PREZZI

Quanto costa il Model Year 2026 della Hyundai Tucson? Si parte dai 33.400 euro della motorizzazione benzina 1.6 T-GDI 2WD MT 150 CV. Ecco il completo listino del SUV per il mercato italiano.