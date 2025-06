Hyundai Tucson si distingue nel segmento C-SUV: design, tecnologia e comfort

Hyundai Tucson gioca un ruolo in uno dei segmenti più competitivi del mercato ma continua a distinguersi con la sua forte identità, il suo appeal e soprattutto la sua grande coerenza.

Dalla sua introduzione nel 2004 Hyundai Tucson ha continuato ad evolversi diventando il SUV più venduto in Italia e in Europa nel suo segmento nel 2023 con oltre 1,7 milioni di immatricolazioni in Europa e 7 milioni in tutto il mondo. Numeri che non fanno altro che confermare il valore di un modello che è stato capace di rimanere sempre al passo con le esigenze della clientela.

DESIGN E INTERNI

Tucson fa del design uno deie con l ‘ultimo aggiornamento, che abbiamo provato , sono stati rivisti alcuni tratti, come ile un carattere più deciso dato dalla firma luminosa Parametric Jewel Hidden Lights, che scompare nella griglia anteriore quando spenta.

I paraurti anteriore e posteriore donano al modello una linea filante e un carattere dinamico, come avviene anche per i fanali posteriori e i cerchi in lega fino a 19" con diversi disegni disponibili.

Ogni dettaglio riflette chiaramente il linguaggio stilistico “Sensuous Sportiness" di Hyundai, un concept estetico che unisce emozione, proporzioni armoniose ed equilibrio perfetto tra design e funzionalità.



TECNOLOGIA

Anche l’abitacolo, con il restyling 2024, vienepuntando su comfort, ergonomia e funzionalità. Il nuovo design della plancia è dominato da unintegrato con eleganza, affiancato da comandi fisici intuitivi e un pannello separato per il climatizzatore. I materiali soft-touch, le finiture satinate e l’illuminazione ambientale creano un’atmosfera moderna e accogliente.Ogni dettaglio è pensato per: climatizzatore tri-zona, prese USB-c anteriori e posteriori, vani intelligenti e un tunnel centrale riprogettato con superfici pulite e pratiche. L’abitabilità posteriore èe il bagaliaio capiente rende la Tucson perfetta per ogni esigenza.

MOTORIZZAZIONI E ALLESTIMENTI

Hyundai Tucson alza ulteriormente l’asticella in termini di sicurezza e tecnologia, grazie ad unLa dotazione Hyundai SmartSense include assistenza alla guida in autostrada, mantenimento di corsia, frenata automatica con riconoscimento di pedoni, ciclisti e veicoli, Cruise Control adattivo e assistenza al parcheggio da remoto.A bordo, lail sistema infotainment da 12,3" supporta aggiornamenti OTA, Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Con Bluelink, è inoltre possibile gestire il veicolo da remoto, monitorarne lo stato e accedere a funzioni smart.Ile ilcompletano un ecosistema pensato per aumentare la sicurezza, ridurre lo stress alla guida e garantire protezione a tutti gli occupanti, in ogni situazione.

La nuova Tucson si distingue per una variegata offerta di powertrain. Alla base troviamo i motoridisponibili sia benzina 1.6 T-GDi da 160 CV che Diesel 1.6 CRDi da 136 CV. Per chi cerca equilibrio tra prestazioni ed efficienza larappresenta una scelta ideale. Chi desidera invece una mobilità ancora più sostenibile può optare per il, capace di percorrere fino ain ambito urbano. Entrambe le versioni ibride sono disponibili con trazione anteriore o integrale e cambio automatico a 6 rapporti.Per quanto riguarda gli allestimenti, si parte dall’allestimento, che parte da, già completo e accessibile, per arrivare alpensato per i professionisti ma perfetto anche per le famiglie ad un prezzo di partenza diAl vertice si trovanio invece due opzioni:dal carattere sportivo, edche esalta comfort e sicurezza, con lo stesso prezzo di partenza di