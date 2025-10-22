Toyota Corolla Cross Nasu Edition, così è davvero pronta ad affrontare ogni sfida

Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 è una novità che la casa automobilistica giapponese intende portare al SEMA Show che si terrà all’inizio del mese di novembre. Si tratta di una versione estrema della Corolla Cross che la rende davvero pronta a tutto, per poter affrontare ogni tipo di percorso. Il concept va dunque a trasformare il crossover in un veicolo pronto ad ogni sfida, con un look che richiama il mondo dell’off-road.

Il concept trae ispirazione dal monte Nasu in Giappone, meta rinomata per l’escursionismo, le sorgenti termali e le avventure all’aria aperta. Insomma, con questo particolare concept, Toyota vuole proporre un veicolo pensato per chi ama l’avventura all’aria aperta.

PER LA COROLLA CROSS UN LOOK OFF-ROAD

La realizzazione di questo concept è frutto del lavoro del team Service Parts and Accessories Development (SPAD) di Toyota. Innanzitutto, il crossover è stato dotato di uno specifico body kit che strizza l’occhio al mondo dell’off-road. Ad esempio troviamo estensioni dei parafanghi in plastica, piastre paramotore ridisegnate, paraurti divisti e una presa d’aria sul cofano motore. Non manca nemmeno un portapacchi dove alloggiare una speciale mountain bike da downhill. Si tratta di un omaggio al campione del mondo juniores Asa Vermette. Questo lavoro di personalizzazione della Corolla Cross ha previsto pure l’introduzione di nuove sospensioni che hanno permesso di alzare l’assetto della vettura. Troviamo poi nuovi cerchi Toyota Truck con pneumatici all-terrain Toyo Open Country A/T III.

Per il concept è stata scelta una particolare colorazione viola metallizzata, un richiamo al significato della parola “nasu" presente nel nome. Infatti, ha due significati in giapponese. Come verbo, si traduce in “raggiungere", mentre come sostantivo significa “melanzana", il che spiega appunto questa particolare livrea. Anche l’abitacolo è stato rivisto. Le modifiche includono battitacco illuminati, soglie di carico e luci di cortesia, oltre a una configurazione particolare per il vano di carico. Il bagagliaio è dotato inoltre di un cassetto con serratura e ospita un grande altoparlante Bluetooth JBL e un frigorifero portatile.

MOTORE

Sotto al cofano della Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 troviamo un motore 4 cilindri di 2 litri abbinato ad un sistema ibrido. La potenza di sistema arriva a 199 CV. La trazione è integrale. Questo concept si unirà alle altre vetture e concept che Toyota intende portare al SEMA Show. Questo concept dovrebbe rimanere un esemplare unico e mostrare il potenziale della Corolla Cross attingendo ai molti accessori che la casa automobilistica propone per questo modello.