Nuova Toyota Corolla Cross, interni e bagagliaio del restyling

Toyota Corolla Cross si è rinnovata di recente attraverso un restyling che ha permesso di dare una rinfrescata al look del SUV giapponese. Nessuna rivoluzione stilistica ma una serie di affinamenti per consentire a questo modello di poter rimanere competitivo sul mercato. Anche l’abitacolo ha ricevuto alcuni ritocchi a console e selettore del cambio, oltre alla disponibilità di nuovi rivestimenti. Il tutto per andare a migliorare la praticità e la qualità percepita. Ovviamente non manca la tecnologia con la strumentazione digitale ed un sistema infotainment. Entriamo più nei dettagli e scopriamo l’abitacolo della nuova Toyota Corolla Cross.

NUOVA TOYOTA COROLLA CROSS: LA PLANCIA

Innanzitutto, con il restyling Toyota ha introdotto una nuova console anteriore che adesso dispone di un vassoio più grande in grado di contenere due smartphone affiancati e un nuovo portabicchieri. Il box della console centrale è adesso dotato di un coperchio scorrevole che permette di migliorane l’accesso. Oltre a tutto questo, il pomello del cambio è stato ridisegnato, mentre per migliorare la gestione di alcune funzioni dell’auto, la disposizione dei pulsanti di controllo e assistenza alla guida è stata raggruppata in modo logico per facilitarne l’uso. Sulle versioni top di gamma non manca nemmeno un sistema di illuminazione ambientale.

Per i sedili sono state rese disponibili nuove opzioni per i rivestimenti. In particolare, adesso si potrà scegliere la pelle. Inoltre, il volante riscaldato e il riscaldamento dei sedili sono disponibili sugli allestimenti top di gamma. Dietro al volante multifunzione troviamo la strumentazione digitale da 12,3 pollici, di serie su tutte le versioni. Centralmente sulla plancia è stato collocato il display da 10,5 pollici del sistema infotainment con supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. C’è pure il pad per l ricarica wireless degli smartphone.

Toyota ha lavorato molto per migliorare il comfort a bordo, rendendolo più silenzioso grazie all’utilizzo di materiali fonoassorbenti sul bordo del tetto che riducono il rumore della pioggia e della strada, mentre il materiale aggiuntivo sull’area di ventilazione posteriore smorza il rumore e le vibrazioni per i passeggeri. Ma non è tutto perché negli allestimenti top di gamma un nuovo silenziatore a tre strati interno al cruscotto riduce al minimo il rumore del motore. Non mancano poi materiali che rendono la plancia più gradevole al tatto, soprattutto nella parte superiore.

BAGAGLIAIO

E lo spazio per i bagagli? Nuova Toyota Corolla Cross offre un bagagliaio con una capacità di 390-473 litri a seconda della versione e della motorizzazione scelta.