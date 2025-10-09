BYD rottama le vecchie ibride Plug-in: nuova era con la Super DM-i Technology

BYD spinge le sue auto ibride Plug-in attraverso un’iniziativa molto curiosa ed ironica. Lo sappiamo bene, la casa automobilistica punta molto sulla tecnologia DM-i di ultima generazione che equipaggia alcuni dei modelli già in vendita in Italia tra cui la Seal 6 proposta anche in versione station wagon. Tecnologia che permette di offrire powertrain performanti e allo stesso tempo in grado di consentire consumi contenuti. Per evidenziare la differenza tra l’ibrido delle altre case automobilistiche e la sua tecnologia DM-i, attraverso i suoi account social ha condiviso una sorta di simpatico “necrologio” in cui la tecnologia BYD Super DM-i Technology annuncia la scomparsa dei vecchi propulsori ibridi Plug-in.

Ultimo saluto al vecchio motore Plug-in. Dopo anni di compromessi, si concede finalmente il meritato riposo. Lascia spazio a una mobilità ancora più sostenibile, data da una nuova generazione di propulsori ibridi. Con rispetto ne dà il triste annuncio. BYD Super DM-i Technology.

BYD NON É L’UNICA

Sicuramente le ultime generazioni dei powertrain ibridi Plug-in funzionano meglio di quelle vecchie e i nuovi modelli grazie all’utilizzo di batteria di maggiore capacità sono in grado di offrire buone percorrenza in elettrico, decisamente superiori che in passato e quindi autonomie complessive anche nell’ordine dei 1.000 km o più. Non per nulla, queste vetture spesso vengono indicate come “Super Hybrid" o “Super Ibridi“.

La campagna pubblicitaria di BYD per evidenziare le potenzialità delle sue vetture Plug-in è sicuramente curiosa e simpatica e ha fatto molto discutere. Tuttavia, BYD non è l’unico che propone una tecnologia Super Hybrid. Diverse case automobilistiche hanno iniziato ad offrire powertrain Plug-in in grado di garantire lunghe percorrenza in elettrico. Altri marchi cinesi dispongono di vetture simili e rimanendo in Europa pensiamo agli ultimi modelli PHEV di Volkswagen. Non per nulla, oggi i modelli Plug-in stanno guadagnando quote di mercato in Italia come in Europa.