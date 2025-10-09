Nuova Audi A2 e-tron 2026, sarà così la nuova compatta elettrica? Un render si immagina le sue forme

Nel 2026 Audi lancerà una nuova elettrica che andrà a posizionarsi alla base della gamma delle sue BEV diventando di fatto il modello entry level. Su di lui in passato si è molto scritto tra indiscrezioni ed ipotesi. Di recente, però, hanno iniziato ad apparire le prime foto spia che finalmente hanno permesso di capire meglio su cosa sta lavorando la casa dei 4 anelli. Si sono iniziate a fare pure alcune nuove ipotesi sul nome di questo modello. Visto che pare presentare alcuni richiami alla A2 del passato, si specula che Audi possa chiamare la nuova elettrica A2 e-tron. Nulla è comunque ancora ufficiale dato che la casa dei 4 anelli non si è espressa in tal senso.

Comunque, partendo dalle prime foto spia alcuni designer hanno iniziato ad immaginarsi le forme finali della vettura elettrica, come nel render che vi proponiamo.

ECCO COME POTREBBE ESSERE

Questo modello andrà a sostituire indirettamente Audi A1 e Audi Q2 che stanno per uscire di scena. Le forme della carrozzeria della nuova Audi A2 e-tron richiamo quelle dell’originale A2 del passato. Dunque, cofano corto, parabrezza spiovente, tetto alto e un lunotto diviso orizzontalmente. Il resto del design è in linea con lo stile delle elettriche del marchio tedesco con la griglia esagonale chiusa e i fari dal design molto sottile. Dietro, i fanali si estenderanno invece per l’intera larghezza del posteriore, come su altri modelli della casa automobilistica. Dell’abitacolo non abbiamo ancora foto spia ma possiamo immaginare uno stile curato come in tutti i modelli Audi. Ovviamente non mancherà la tecnologia con la strumentazione digitale ed un sistema infotainment di ultima generazione.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Audi A2 e-tron poggerà sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, forse già la sua evoluzione MEB+. I powertrain? C’è chi dice che potrebbero essere quelli della Skoda Elroq e chi invece, quelli della Volkswagen ID.3. Di certo, comunque, al momento non c’è nulla e quindi per scoprire maggiori dettagli tecnici bisognerà attendere l’arrivo di nuove informazioni. Con il debutto nel corso del 2026 novità non dovrebbero mancare nel corso dei prossimi mesi, magari con l’intensificarsi dei test su strada.