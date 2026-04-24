AUDI E7X, il SUV elettrico per la Cina debutta a Pechino con 750 km di autonomia

Al Salone di Pechino 2026 ha debuttato ufficialmente anche l’AUDI E7X. Il motivo di interesse per questo modello deriva anche dal fatto di essere il primo SUV elettrico del marchio AUDI. Come già spiegato in occasione del lancio della E5 Sportback, AUDI è un brand dedicato esclusivamente al mercato cinese, nato dalla collaborazione tra Audi e SAIC. I modelli non vengono venduti fuori dalla Cina e sono sviluppati su una piattaforma proprietaria condivisa con il partner cinese.

La E7X è il secondo modello di questo brand, dopo la E5 Sportback che aveva raccolto oltre 10.000 ordini nei primi 30 minuti di vendita e si è aggiudicata il titolo di China Car of the Year 2026. Misura 5.049 mm di lunghezza, 1.997 mm di larghezza e 1.710 mm di altezza, con un passo di 3.060 mm. È prodotta nello stabilimento AUDI di Anting, Shanghai, e il lancio commerciale è previsto nei prossimi mesi, comunque entro la fine del primo semestre. Il terzo modello del brand AUDI, invece, sarà una berlina completamente elettrica ed è atteso per il 2027.

Specifiche tecniche e prestazioni

La E7X si basa sull’architettura a 900 V della Advanced Digitized Platform e viene proposta in due versioni. Quella a trazione posteriore da 300 kW eroga 500 Nm, mentre la versione a trazione integrale da 500 kW sviluppa 800 Nm e accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, un dato confermato sul circuito Asia’s First Ridge dove ha battuto modelli come la Porsche Macan Electric e la Xiaomi YU7. Le batterie sono da 100 o 109 kWh, con l’unità maggiore che garantisce oltre 750 km secondo il ciclo CLTC. La ricarica 4C porta la batteria dal 10 all’80% in soli 13 minuti. Tutta la gamma monta di serie la sterzata integrale, con un raggio di sterzata di soli 10,3 metri, e le sospensioni pneumatiche adattive.

L’interno è disponibile in due configurazioni, quella da cinque posti per le famiglie e quella da quattro posti pensata per chi privilegia il comfort. In entrambi i casi sono presenti i sedili zero-gravity. Nella versione a quattro posti i sedili posteriori si reclinano fino a 120° con sistema pneumatico a 23 punti e massaggio a 16 punti. Lo schermo da 21,4” dedicato all’intrattenimento posteriore scende dal cielo su comando vocale, touch o telecomando, trasformando l’abitacolo in una sala cinema condivisa o in uno spazio dedicato al gioco.

L’audio è affidato al sistema Bose Performance Series con fino a 26 altoparlanti distribuiti in architettura spaziale 3D, inclusi altoparlanti nei poggiatesta dei sedili posteriori con regolazione indipendente del volume per ogni passeggero. A gestire l’esperienza digitale è l’AUDI Assistant 2.0, sviluppato con ByteDance, e non si limita ai comandi vocali ma conduce conversazioni aperte su qualsiasi argomento, adattando tono e ritmo al contesto.

Sul fronte dei materiali, l’abitacolo utilizza il legno di castagno e quercia a poro aperto (un trattamento che permette di ottenere una superficie opaca, più morbida al tatto e dall’aspetto più naturale rispetto al legno lucidato tradizionale) con pelle Fine Nappa e pannelli per gli sportelli con inserti in legno naturale o microfibra a motivo scultoreo con illuminazione integrata invisibile. Il tetto panoramico è diviso in due sezioni indipendenti e utilizza un sistema di oscuramento elettronico a cinque livelli (senza tendine fisiche) che passa gradualmente dalla piena trasparenza alla completa opacità, adattando l’illuminazione naturale alle preferenze di ogni passeggero.

La dimensione tecnologica

La E7X introduce le AUDI Scene Modes, le modalità contestuali che riconfigurano l’intero abitacolo con un tocco. In Cinema Mode, per esempio, lo schermo posteriore scende automaticamente, il tetto si oscura, i sedili si reclinano e l’illuminazione ambientale si adatta, tutto contemporaneamente.

I fari Matrix LED introducono funzioni specifiche per la guida notturna. La lane light illumina la corsia del veicolo per aiutare il conducente a mantenere la concentrazione, l’orientation light indica predittivamente la posizione della E7X tra le linee della carreggiata, e i dynamic warning indicators proiettano sull’asfalto la distanza dal veicolo precedente in condizioni di pioggia o nebbia. Durante le manovre di parcheggio, pattern luminosi avvisano i pedoni e gli altri veicoli delle manovre in corso.

Per il parcheggio, la E7X dispone di diverse soluzioni automatizzate. Il memory parking si attiva con un tocco all’ingresso del parcheggio e gestisce autonomamente la manovra, sia quando l’auto si trova in strutture interrate che all’aperto. C’è poi una modalità specifica per spazi irregolari nelle aree residenziali e una per il parcheggio frontale, che facilita l’accesso al bagagliaio. Per le avventure fuori strada, la modalità off-road interviene su ESC e sospensioni pneumatiche con calibrazioni dedicate, senza richiedere interventi manuali da parte del conducente.

Dopo il successo della E5 Sportback, il SUV rappresenta il secondo tassello di una strategia che prevede almeno tre modelli entro il 2027, tutti pensati esclusivamente per un mercato cinese sempre più esigente e tecnologicamente avanzato.