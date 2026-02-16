Nuova AUDI E7X, il SUV elettrico pronto a conquistare il mercato cinese: lo vedremo in Europa?

AUDI E7X sta per fare il suo debutto ufficiale sul mercato cinese e intanto stanno andando avanti i test di sviluppo. La casa automobilistica ha infatti condiviso le immagini del SUV elettrico durante i test inverali che si stanno svolgendo in Cina. Ricordiamolo subito, AUDI scritto tutto maiuscolo. A novembre 2024, l’azienda aveva annunciato il nuovo marchio AUDI, tutto maiuscolo, destinato al mercato cinese. Via il marchio dei 4 anelli che lascia il posto solamente al lettering AUDI. Una scelta fatta sia per differenziare le nuove vetture da quelle che Audi continuerà a vendere direttamente e sia per mantenere un legame con il marchio principale. I modelli AUDI saranno realizzati in collaborazione con SAIC. Alla fine di novembre 2025, AUDI aveva svelato il concept AUDI E SUV. A distanza di pochi mesi, il concept sta diventando un modello di serie vero e proprio.

NUOVA AUDI E7X, COME SARÀ

Il SUV elettrico misura 5.049 mm lunghezza x 1.997 mm larghezza x 1.710 mm altezza, con un passo di 3.060 mm. L’aspetto sarà del tutto simile a quello del concept che adotta il nuovo linguaggio stilistico sviluppato per il mercato cinese che abbiamo già visto sul primo modello AUDI lanciato pochi mesi fa e cioè la nuova AUDI E5 Sportback. Il frontale, in particolare, adotta fari Matrix LED disposti verticalmente e sulla parte superiore, al centro, troviamo il lettering AUDI. Sul tetto è presente il sensore LiDAR per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui sarà dotato. Non abbiamo ancora visto gli interni ma possiamo immaginare che saranno simili a quelli di AIDI E5 Sportback e quindi stile minimalista e ampi schermi a dominare la plancia.

MOTORI

Stando a quanto sappiamo fino a questo momento, nuova AUDI E7X sarà disponibile in due versioni: trazione posteriore (RWD) e trazione integrale (AWD). La versione RWD ha un singolo motore da 300 kW (408 CV), mentre la versione AWD ha un motore aggiuntivo da 200 kW (272 CV) nella parte anteriore, per un totale di 500 kW (680 CV). Sono disponibili due opzioni di batteria: 100 kWh e 109,3 kWh per un’autonomia di 635-751 km, ovviamente secondo il ciclo CLTC. Per i prezzi bisognerà attendere ancora un po’ per scoprirli.

ANCHE IN EUROPA?

Il SUV elettrico è stato sviluppato espressamente per il mercato cinese. Tuttavia, è emerso che il Gruppo Volkswagen ha depositato la domanda di marchio E7X in Europa. Inoltre, come aveva raccontato Reuters in passato, il Gruppo tedesco vorrebbe portare sui mercati esteri modelli prodotti in Cina. Il tutto ha alimentato speculazioni sulla possibilità che questo SUV arrivi nel Vecchio Continente. Ne sapremo di più in futuro.