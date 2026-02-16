Auto con fermo amministrativo: da venerdì via libera alla rottamazione

In arrivo un’importante novità. Venerdì 20 febbraio entra in vigore la legge 14/2026 (DDL n. 1431) che apporta “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo“. Cosa significa? Lo ricorda Federcarozzieri. Tra pochi giorni sarà quindi possibile rottamare le auto sottoposte a fermo amministrativo. Di questa importante novità ne avevamo parlato di recente e a breve, le nuove disposizioni entreranno effettivamente in vigore.

AL VIA LA ROTTAMAZIONE ANCHE CON FERMO AMMINISTRATIVO

Fino ad oggi, tutte le auto e le carcasse sottoposte ad un fermo amministrativo rimanevano in una sorta di limbo non potendo essere rottamate e radiate. Come diretta conseguenza, nel tempo è cresciuto il numero di vetture abbandonate con un incremento del degrado urbano e dell’inquinamento. Stando ad alcune stime, nel nostro Paese sarebbero circa 4 milioni le auto sotto poste a fermo amministrativo e di queste, circa un milione sarebbero carcasse o auto fuori uso destinate alla demolizione. Adesso le cose cambieranno come ricorda Federcarrozzieri. I proprietari, i Comuni e gli enti locali potranno richiedere la radiazione del veicolo, cioè la cancellazione da ogni pubblico registro, oltre che la rottamazione, ossia la distruzione fisica.

IL DEBITO NON VIENE CANCELLATO

I proprietari potranno quindi sbarazzarsi di queste vetture di cui fino ad ora dovevano comunque continuare a pagare bolo e assicurazione. Non potranno comunque godere di vantaggi per la rottamazione. Parliamo ad esempio, di bonus ed incentivi pubblici per l’acquisto di nuove vetture che richiedono la rottamazione di quelle vecchie. In ogni caso, il debito non sarà cancellato con la rottamazione. I Comuni, dal canto loro, potranno finalmente rimuovere tutti quei veicoli abbandonati che rappresentavano un problema sia per l’ambiente e sia per la sicurezza. Insomma, in arrivo una piccola rivoluzione che permetterà di far sparire dalle strade molti “rottami”.