ZTL Roma, online le nuove procedure per richiedere il permesso

Il Comune di Roma ha fissato le nuove regole per l’accesso alle ZTL della città. Dal 16 giugno sarà possibile richiedere il nuovo permesso annuale per l’accesso alle ZTL di Roma con un veicolo elettrico o a idrogeno. Dal 1° luglio il pass diventa obbligatorio e per chi entra senza il tagliando valido è prevista una multa di circa 95 euro per ogni transito, notificata entro 90 giorni al proprietario del veicolo. Questa in sintesi la nuova normativa voluta dalla Giunta capitolina per, insieme ad altre misure, decongestionare il traffico del centro storico della città eterna. Una misura che ha già sollevato diverse polemiche al momento dell’approvazione della delibera soprattutto per l’impatto economico (il pass annuale ha un costo di 1.000 euro) e per l’esaurirsi delle agevolazioni inizialmente previste per le auto a zero emissioni.

Cosa cambia

Le regole erano già state annunciate dalla Giunta Capitolina a febbraio, ma ora il Comune ha pubblicato le disposizioni operative con tutti i dettagli. Come detto il costo del pass è di 1.000 euro annui per chi non ha diritto al permesso ZTL ordinario, pari al 50% di quanto pagano i possessori di veicoli a benzina o diesel. Per alcune categorie specifiche, come le attività terziarie con posto auto interno alla ZTL, la cifra scende a 781 euro; per altre si arriva a 500 euro.

Perché il Comune di Roma ha fatto questa scelta? Le immatricolazioni di auto elettriche a Roma sono cresciute del 350% in quattro anni, portando a circa 75.000 il numero di veicoli aventi diritto a circolare all’interno della zona a traffico limitato. Dopo i mezzi pubblici, le auto elettriche sono oggi la categoria di veicoli privati con il maggior numero di transiti nel centro storico. Una presenza che, secondo il Campidoglio, incide sulla congestione e sulla disponibilità di parcheggi, alterando la funzione originaria delle ZTL.

Sono esenti dal pagamento i residenti, i titolari di permesso CUDE, i taxi e gli NCC, le forze di polizia in servizio di ordine pubblico, i mezzi di soccorso e emergenza e i mezzi per il car sharing. Sono esclusi anche motocicli, ciclomotori e quadricicli per l’ingresso nelle ZTL del Centro Storico. Per la ZTL A1 Tridente resta la sola registrazione della targa online.

Come richiedere il pass

Dal 16 giugno sarà possibile presentare la domanda tramite lo Sportello online di Roma Mobilità, accessibile tramite SPID o CIE. Chi ha già diritto al permesso ZTL ordinario (quindi residenti, domiciliati e altre categorie) potrà richiederlo secondo le solite regole. Tutti gli altri dovranno accedere allo Sportello online e procedere al pagamento. I permessi richiesti tra il 16 e il 30 giugno avranno validità dal 1° luglio.

Vale la pena chiarire un punto che può generare confusione: la registrazione della targa già effettuata in passato non scade, ma dal 1° luglio non sarà più valida per accedere ai varchi ZTL. Sarà valida esclusivamente per la sosta gratuita sulle strisce blu. Chi ha la targa registrata ma non ha richiesto il nuovo permesso non potrà accedere ai varchi della ZTL.