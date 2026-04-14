Fiat alla Milano Design Week esplora il futuro della mobilità urbana

Fiat conferma la propria presenza alla Milano Design Week con uno spazio intitolato “Ciao Futuro!”, presso Magna Pars nel cuore del distretto Tortona. L’evento, nell’ambito del Fuorisalone 2026, rappresenta la visione del marchio italiano in merito alla mobilità intesa come esperienza sociale e culturale, che è in grado di plasmare la vita urbana.

Tra passato e presente

Oltre alle speciali Fiat Topolino Corallo che coloreranno le strade di Milano, l’area espositiva ospiterà un’esperienza immersiva centrata sul DNA del design di Fiat. Il fulcro dell’allestimento sarà rappresentato da un tunnel simbolico che guiderà i visitatori in una narrazione sulla rilevanza sociale del marchio, evidenziando come Fiat sia stata capace di contribuire all’evoluzione delle città italiane. Protagoniste indiscusse saranno due icone del design, accessibili e pratiche, come la Fiat 500 del 1957 e la Panda prima serie.

I giovani per la mobilità del futuro

Lo sguardo sul domani sarà affidato alla creatività degli studenti di IED e ISIA, che presenteranno al Fuorisalone i tre progetti finalisti di un’utilitaria che sia in grado di interpretare la mobilità futura. I visitatori potranno votare il progetto preferito e diventeranno così parte attiva di un dialogo aperto sul design.

Lo spazio “Ciao Futuro!” sarà aperto a partire dal 21 aprile al 26 aprile dalle 10:00 alle 20:00.