Una Porsche Cayenne cabriolet? Esiste davvero (ed è stata appena venduta)

Immaginate di camminare per le strade della California e ad un certo punto vi vedete spuntare una silhouette inconfondibile, ma con qualcosa di profondamente strano. Una Porsche Cayenne di prima generazione… ma completamente scoperta. Ebbene quella che potrebbe sembrare un’allucinazione è in realtà una storia vera, nata nel 2005. In quell’anno, questa “strana" vettura usciva dalla fabbrica come una normalissima Cayenne S. Carrozzeria bianca, interni in pelle nera e cerchi da 18 pollici. Poi, però, ha incrociato la strada della Newport Convertible Engineering.

I tecnici di questa officina aftermarket hanno deciso di fare quello che a Stoccarda non avrebbero mai autorizzato: hanno tagliato via il tetto e rinforzato da cima a fondo la scocca per non compromettere la rigidità strutturale dell’auto. Di recente, questo insolito pezzo di storia automobilistica è passato di mano all’asta, ed è stato venduto esattamente alla stessa cifra di una Cayenne tradizionale della stessa epoca.

La meccanica originale di vent’anni fa

Nonostante la radicale metamorfosi estetica, il cuore pulsante del SUV è rimasto quello di fabbrica. A spingere la vettura provvede il classico motore V8 aspirato da 4,5 litri di produzione Porsche, in grado di erogare 340 cavalli (345 CV metrici) e una coppia di 420 Nm. La trazione è integrale, gestita da un cambio automatico a sei rapporti che distribuisce la potenza su tutte e quattro le ruote.

Quando era nuova, la Cayenne S copriva lo scatto da 0 a 97 chilometri orari (0-60 mph) in 6,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 241 km/h. Prestazioni che all’inizio degli anni duemila la collocavano al vertice della categoria, ma che oggi impallidiscono se paragonate alle mostruose controparti moderne.

Per fare un confronto con l’evoluzione tecnologica odierna, la recente Cayenne Turbo Electric vanta una potenza di ben 1.156 CV e 1.500 Nm di coppia. Cifroni che le permettono di schizzare da zero a cento in appena 2,4 secondi. Ma questa cabriolet artigianale porta sulle spalle una storia lunga due decenni, e i suoi obiettivi sono dichiaratamente diversi.

I segni del tempo e i difetti da correggere

I numeri dicono molto, ma non tutto. Parliamo di un SUV con 21 anni sulle spalle e 229.533 chilometri sul contachilometri. La carrozzeria bianca mostra i tipici segni del tempo, tra sassate sul frontale, micro-graffi da lavaggio e la vernice che ha iniziato a sfogliarsi sulle maniglie delle portiere. Anche la capote in tela e i sedili in pelle nera risentono degli anni, così come l’abitacolo, dove si notano plastiche usurate sui tasti della console centrale e sulla griglia delle casse. Tra gli altri dettagli da sistemare ci sono il rivestimento del montante centrale lato guida allentato e diverse macchie sui tappetini.

A quanto viene riferito la parte meccanica richiede un controllo approfondito prima di mettersi in viaggio. Lo scarico invece presenta tracce di corrosione e, sempre da quanto apprendiamo quando il V8 è al minimo, si sente il ticchettio delle punterie. Inoltre, sul cruscotto c’è la spia dell’airbag accesa.

I documenti di bordo pare poi aiutino a ricostruire la storia recente dell’auto. L’ultimo cambio di olio e filtro risale a febbraio 2022, a quota 216.171 chilometri. Mentre le candele nuove sono state sostituite ad aprile 2023. Interventi utili, certo, ma che non cancellano la necessità di una vera e propria revisione meccanica per rimettere in sesto la vettura.

Un prezzo accessibile e il sogno della California

Malgrado l’elenco non indifferente di difetti, il fascino dell’esclusività ha fatto breccia nel cuore di un appassionato. L’auto è stata aggiudicata per la cifra di 11.315 dollari, un prezzo assolutamente in linea con le quotazioni di mercato di una comune Cayenne di quell’annata. L’acquirente può comunque contare su una base solida: il report Carfax è completamente pulito, a dimostrazione del fatto che il veicolo non ha mai subito incidenti stradali e non presenta discrepanze nel chilometraggio.

La vendita includeva una singola chiave, un telo copriauto protettivo e i tappetini interni. Un dettaglio geografico rende perfetto il quadro di questa bizzarra operazione: l’auto è stata immatricolata e ha circolato in California fin dal giorno della sua prima consegna. In fondo, quale altro luogo al mondo avrebbe potuto fare da scenario ideale all’acquisto di una Porsche Cayenne decapottabile se non lo il paradiso del sole e delle infinite strade costiere…