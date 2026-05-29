Wuling Binguo Pro, 30.000 ordini in 28 giorni per la BEV cinese da circa 8.000 euro

C’è chi fatica a vendere le elettriche e chi non riesce a produrle abbastanza in fretta. Wuling appartiene chiaramente alla seconda categoria. La Binguo Pro (quarto modello della famiglia Binguo della joint venture SAIC-GM-Wuling) ha raccolto oltre 30.000 ordini in 28 giorni dall’apertura delle prevendite, con 10.000 unità già consegnate ai clienti prima ancora del lancio ufficiale avvenuto il 22 maggio. Una partenza che richiama quella della Binguo S, che a settembre dell’anno scorso aveva superato i 55.000 ordini nelle prime 48 ore.

Caratteristiche tecniche

Tutte le versioni montano un motore anteriore flat-wire da 65 kW (87 CV) raffreddato ad acqua e certificato CAERI con valutazione cinque stelle (è il primo motore di questa categoria a ottenere tale riconoscimento). La velocità massima è di 130 km/h. Le differenze tra gli allestimenti riguardano principalmente la batteria e il sistema di raffreddamento.

Le versioni base adottano una batteria LFP Sunwoda da 31,9 kWh con 330 km di autonomia (ciclo CLTC) e raffreddamento ad aria, con ricarica dal 30 all’80% in 35 minuti. Le versioni superiori montano invece una batteria Gotion da 37,9 kWh (Gotion è il produttore di celle in cui Volkswagen ha una partecipazione) con 403 km di autonomia (CLTC), raffreddamento a liquido e ricarica 3C dal 30 all’80% in soli 15 minuti. La ricarica in corrente alternata passa da 3,3 a 6,6 kW, con il pieno completo in 6 ore invece di 9. Tutte le versioni supportano anche l’alimentazione esterna V2L da 3,3 kW con uscita a 220V.

Sul fronte della sicurezza, la scocca integra il 72% di acciaio ad alta resistenza con tripla struttura assorbi-urti. Gli ADAS di serie includono la frenata automatica di emergenza (AEB) e un sistema di parcheggio assistito con visione panoramica a 540°. Il telaio è stato ottimizzato con 27 interventi per ridurre rumore e vibrazioni raggiungendo un risultato insolito per questa fascia di prezzo.

L’abitacolo, che Wuling definisce “Floating Island”, integra di serie un quadro strumenti digitale da 8,88" e uno schermo centrale da 12,8" con sistema operativo Ling OS, compatibile con comandi vocali tramite intelligenza artificiale e connettività con lo smartphone. La ricarica wireless è da 50W con raffreddamento ad aria. A bordo si contano 25 vani portaoggetti, un bagagliaio anteriore e il selettore del cambio a colonna. Le colorazioni degli interni disponibili sono beige chiaro e caramello.

Lancio in un momento controverso

Il lancio della Binguo Pro arriva in un momento controverso per il marchio. Le vendite in patria nei primi mesi di quest’anno sono calate di quasi il 50% rispetto all’anno precedente. Il successo dei preordini fa ben sperare, ma va confermato. Iboltre il marchio è già presente in mercati emergenti come Indonesia e Malesia sotto il nome Bingo, e una versione con guida a destra è attesa per i mercati che la richiedono.

Il prezzo di prevendita oscilla tra 58.800 e 72.800 yuan (circa 7.800 e 9.800 euro al cambio attuale) per un’auto da 4,05 metri con cinque posti e design neo-retrò che in Europa si troverebbe a confrontarsi con modelli come la Renault 5.