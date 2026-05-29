Jeep Renegade, la nuova generazione potrebbe scappare via dall’Italia

Il futuro di Jeep potrebbe essere lontano dal Belpaese. Le ultime indiscrezioni raccontano di una nuova generazione di Renegade prodotta in Polonia per ovvi motivi di costi. Le prossime FIAT Pandina e 500 continueranno ad essere realizzate in Italia, mentre per Jeep Stellantis avrebbe in mente altri piani. Lo stabilimento di Tychy che ospita l’Alfa Romeo Junior potrebbe avviare la produzione della nuova serie della Renegade nei prossimi tempi.

L’attuale Renegade è giunta ai titoli di coda e il marchio americano non può consentirsi passi falsi nel prossimo futuro, essendo uno degli asset più importanti della strategia espansionistica di Stellantis. In occasione dell’Investor Day 2026 il CEO Antonio Filosa ha presentato il piano che attende il Gruppo italo-francese, svelando in una slide un misterioso modello firmato Jeep. Gli indizi portano alla nuova Renegade che rappresenterebbe un punto chiave del nuovo programma FaSTLAne 2030.

In arrivo già nel 2027?

In base a quanto dichiarato nel 2024 la nuova Jeep Renegade sarebbe in agenda per il prossimo anno, tuttavia non sono arrivate conferme. Inizialmente l’auto avrebbe potuto prendere forma in Italia, tuttavia l’obiettivo dell’abbattimento dei costi potrebbe aver spostato il puntatore sulla fabbrica polacca. Inoltre, Jeep produrrà la Wrangler Sclamber, un pick-up medio destinato forse al solo mercato nordamericano. Il brand punterà a una crescita su più mercati.

Il SUV svelato parzialmente in conferenza stampa da Filosa ha elementi concept, come le ruote XXL e sottili fari. Nel render proposto da Maltese c’è una visione futuristica del modello, pur conservando il DNA iconico delle sorelle a ruote alte. Le proporzioni massicce e squadrate, pur non discostandosi troppo dalla serie precedente, si avvicinerebbero di più a quelle della Compass.

Rappresentazione grafica all’avanguardia

Il lavoro grafico di Marco Maltese è preciso e ci permette di immaginare, come sulle altre proposte della gamma, le sommità delle 7 feritoie illuminate che andrebbero a sposarsi con armonia con i gruppi ottici. Il frontale è alto e pronto ad affrontare avventurose sfide off-road. Le fiancate riprendono le nervature della Compass e il posteriore riporta alla mente la Wrangler.

La nuova Renegade verrà elaborata sulla piattaforma STLA One, disponendo quindi di propulsori mild hybrid, full hybrid e full electric. Pur non essendoci ancora il via libera definitivo, l’ipotesi di vedere la prossima generazione della Renegade prodotta a Tychy appare percorribile. Dopo aver concluso il suo percorso a Melfi, il fuoristrada continuerà a essere costruito e commercializzato con successo in Brasile. Per quanto riguarda un eventuale secondo modello inedito di Jeep, previsto sempre a Tychy, non ci sono ancora indiscrezioni.