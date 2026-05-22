La gamma di Jeep si amplia, spunta una nuova Wrangler Scrambler

Oltre a un nuovo pick-up il marchio americano abbraccerà le varianti SRT di diversi modelli per offrire alternative a chi vuole guidare senza compromessi. Stellantis ha presentato il nuovo piano industriale, ponendo nelle posizioni apicali i brand Ram e Jeep.

Oltre a nuove FIAT, Peugeot e Citroen, il major italo-francese si concentrerà sullo sviluppo di una gamma variegata di mezzi a ruote alte, adatti anche ai lavoratori. In occasione della presentazione del nuovo piano FaSTLAne 2030, il Gruppo Stellantis ha ufficializzato alcune inedite proposte per la gamma Jeep che vedremo in strada nei prossimi anni.

Successo assicurato

Jeep sta vivendo uno dei migliori momenti della sua lunga carriera. Con i modelli Grand Cherokee e Grand Wagoneer rinnovati, oltre alla Cherokee ridisegnata e al Recon 100% elettrica, ci saranno ulteriori sorprese per i fan della Casa automobilistica di Milwaukee. Debutteranno entro il 2030 le nuove proposte con uno stile accattivante e poderosi motori Hemi V8. Inoltre, non dovrebbe nemmeno mancare una messa a punto per migliorare la dinamica di guida dei nuovi modelli SRT ad alte prestazioni.

Nella lista di proposte Jeep del nuovo piano industriale di Stellantis i più attenti avranno notato un telo con la scritta Wrangler Scrambler. In base a quanto riportato sulle colonne del magazine The Drive, si tratterebbe di un pick-up a due porte costruito sulla base della Gladiator. Vanta quattro posti e le portiere sono leggermente più lunghe per facilitare l’accesso ai sedili posteriori. Avrebbe di serie anche un classico predellino laterale per salire e scendere comodamente dal vano posteriore.

Anticipazioni sul nuovo modello

Lo stile non dovrebbe discostarsi da quello aggressivo e robusto della Wrangler. L’abitacolo unirà tecnologie all’avanguardia alla classica impostazione dello storico modello Jeep con la seconda fila di sedili che potrà ruotare di 180 gradi per essere rivolta all’indietro, come i sedili anteriori di molti van. Una trovata utile per momenti di convivialità e relax a bordo.

Il mezzo a ruote alte dovrebbe presentare un hardtop rimovibile in tre pezzi. Sotto al cofano dovrebbe trovare collocazione il V8 Hemi che fa impazzire gli americani, lo stesso della Wrangler 392 che con 6,2 litri di cilindrata sprigiona 477 CV. Non si esclude il possibile arrivo di una Recon con motore termico, forse con il sei cilindri in linea Hurricane a benzina già presente sulla Dodge Charger. Per ora si tratta solo di voci e attenderemo con curiosità l’unveiling ufficiale della Wrangler Scrambler.