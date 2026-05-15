Stellantis: alleanza con Dongfeng per nuove auto in Cina

Dongfeng, considerato uno dei più grandi colossi dell’industria dell’automotive cinese, produce anche componenti e vanta joint venture con importanti costruttori stranieri. Nel corso della sua storia il produttore con sede a Wuhan ha stretto partnership con Renault e Honda e nelle ultime ore stanno giungendo puntuali conferme sul rilancio dell’alleanza tra Stellantis e Dongfeng.

Il colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA, nel corso del recente Salone dell’Auto di Pechino, ha manifestato una intesa con Dongfeng. L’amministratore delegato Antonio Filosa in quell’occasione ha ufficializzato “la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la partnership” attraverso “la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati”.

Il piano di Stellantis

I due costruttori hanno siglato anche un Memorandum of Understanding (MoU) “strategico non vincolante per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore". Non sono ancora emersi tutti i dettagli di questa nuova era, ma è chiaro che il memorandum rappresenti solo il primo capitolo.

L’accordo, in attesa di una completa definizione dei relativi contratti di attuazione, determinerà una joint venture così definita: Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (Dpca) produrrà dal 2027 due nuovi veicoli a nuova energia (Nev), ovvero elettriche e ibride plug-in, a marchio Peugeot. Il progetto si svilupperà in Cina, nelle aree della provincia di Hubei e della municipalità di Wuhan, determinando un investimento complessivo di circa 1 miliardo di euro, di cui soli 130 milioni a carico di Stellantis.

La produzione di nuovi veicoli

Inizialmente le due proposte arriveranno esclusivamente sul mercato cinese e l’esportazione verso i mercati globali avverrà in seguito in base al piano di crescita internazionale di Peugeot. Dal prossimo anno, inoltre, partirà la produzione a Wuhan di due fuoristrada Nev a marchio Jeep destinati ai mercati globali. Per ora l’accordo si limiterebbe a nuovi modelli Peugeot e Jeep. Non è un segreto che i major cinesi stiano attenzionando anche gli stabilimenti europei per espandersi nel corso dei prossimi anni.

Antonio Filosa ha spiegato: “Guardiamo con fiducia a questo progetto e a una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nel tempo. Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza e a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all’avanguardia sull’elettrico, attraverso i brand che i clienti in tutto il mondo amano e di cui si fidano”.

Da Qing Yang, presidente di Dongfeng Group, ha replicato: “Dongfeng Motor ha sempre considerato la trasformazione e il rilancio di Dongfeng Peugeot Citroën Automobile una priorità strategica fondamentale, sostenendone e promuovendone pienamente lo sviluppo sostenibile. Con la firma di questa cooperazione strategica, grazie all’integrazione dei punti di forza industriali della provincia di Hubei, dei vantaggi derivanti dalla presenza globale di Stellantis e delle tecnologie avanzate di Dongfeng nel campo dei veicoli elettrici intelligenti, si apre un nuovo percorso basato su sinergie complementari e vantaggi condivisi per tutte le parti. Questo darà senza dubbio un forte impulso al processo di trasformazione di Dpca”.