Jeep e Harley-Davidson, una partnership molto "Born in USA"

Il mondo legato alle avventure su strada in Europa si appresta a vivere un capitolo dai toni – quasi – leggendari, grazie al ritorno della partnership tra Jeep e Harley-Davidson per tutto il 2026. Un sodalizio che mette insieme due autentiche icone del “made in USA”, che già nel passato avevano collaborato attivamente. Basta andare indietro nel tempo e planare nel 2014 per rivivere i fasti di un matrimonio che aveva ben funzionato.

Il nuovo programma

L’emozione del viaggio comincia ufficialmente sulle coste adriatiche, a Senigallia, dove dal 30 aprile al 3 maggio l’European Spring Rally darà il via alla stagione motociclistica 2026. In questo scenario, l’atmosfera si caricherà di quell’energia tipica di chi vive la strada come una missione di libertà, quasi come se le note di “Born to Be Wild” risuonassero naturalmente nell’aria a ogni passaggio di motore. Come sottolineato da Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europe, i due brand sono autentici rappresentanti della filosofia di chi sceglie di vivere la strada con indipendenza e coraggio.

Al centro di questo racconto itinerante troviamo la nuova Jeep Compass 4xe, protagonista assoluta di ogni appuntamento. La neonata generazione del SUV che nasce a Melfi rappresenta ciò che di meglio il brand americano sa offrire per vivere un’ avventura elettrificata. Grazie alla trazione integrale e alla propulsione ibrida plug-in, la Compass 4xe è progettata per affrontare i percorsi outdoor più impervi senza rinunciare alla versatilità necessaria per l’uso quotidiano, garantendo una libertà di movimento senza precedenti.

In viaggio per l’Europa

Il calendario degli eventi per il 2026 si snoda attraverso l’Europa come una mappa del tesoro per gli appassionati. Dopo il debutto italiano, la carovana si sposterà a Cascais, in Portogallo, per l’Harley Owners Group Rally di giugno, per poi raggiungere l’Austria a settembre in occasione della celebre European Bike Week a Faaker See. L’autunno vedrà nuovamente l’Italia protagonista con l’International Ladies Of Harley a Pescara in ottobre e il gran finale di novembre a Genova con l’HOG Winter Meeting.

Tutti gli appuntamenti saranno promossi in modo congiunto dagli Harley Owners Group e dalla Jeep Community, realizzando un ponte tra le due e le quattro ruote. Questa partnership non è solo un accordo tra aziende, ma un tributo a una visione condivisa della vita: un viaggio senza limiti dove l’autenticità e la passione restano le uniche bussole da seguire.