Arriva in Italia il "mini Defender" cinese: SUV alla portata di tutti

In Cina non si stancano mai di copiare e incollare i disegni dei modelli top del mercato e finché tutto questo paga non ci sarà modo di frenare il successo di nuovi colossi dell’automotive. Chery, il produttore che ha decretato anche il successo molisano di DR, ha lanciato un nuovo marchio che proverà a offrire versioni low cost delle Range Rover.

Il primo progetto che arriverà in Italia si chiama iCAUR V27, che fin qui dal nome non ci stuzzica la fantasia ma nasconde dei piani strategici da tenere d’occhio. Il fuoristrada cinese del Gruppo Chery, quello di Omoda, Jaecoo e Lepas per intenderci, offrirà ai clienti europei la possibilità di viaggiare a bordo di un “mini Defender" con qualche contaminazione stilistica teutonica.

Effetto wow

Non avrà il telaio a longheroni, come la Mercedes Classe G, ma la iCAUR V27 punta a trasmettere lo stesso concetto di solidità, tanto caro anche a Land Rover. Per una volta partiamo dalla zona posteriore che, con una vistosa ruota di scorta, ci riporta senza gradi miopia all’ultima serie di Defender. Il fuoristrada cinese risulta meno possente e sul piano degli ingombri, il costruttore dichiara una lunghezza di 4,909 metri esclusa la ruota di scorta a sbalzo, una larghezza di 1,976 m, un’altezza di 1,894 m e un passo di 2,910 m.

La vettura, almeno nell’aspetto, punta a impressionare nell’off-road con frontale robusto, linee squadrate e pedane laterali. I gruppi ottici anteriori sono circolari, mentre quelli posteriori vengono sdoppiati. Spiccano i cerchi da 21" con elementi che riprendono la tinta della carrozzeria. Nel complesso esteticamente la vettura non passa inosservata, semplicemente perché verrà inquadrata come un modello “Future Classic", ovvero ispirato alle icone fuoristrada del passato.

Cosa c’è sotto il cofano?

All’interno l’auto a ruote alte cinese presenta due display per strumentazione digitale e infotainment, doppia piastra per ricaricare i device senza dover usare i cavi e funzionalità all’avanguardia. L’abitacolo è curato e sorprende anche il tetto panoramico che integra l’illuminazione ambientale. Addirittura per migliorare l’esperienza dei 5 passeggeri c’è un profumatore ambiente integrato direttamente nelle bocchette dell’aria. Dettagli che solitamente si trovano solo in modelli premium e di lusso.

L’iCAUR V27 dispone di un sistema ibrido Range Extender da 455 cavalli, con un 1.5 a benzina sotto il cofano e due motori elettrici per una trazione integrale ancora tutta da valutare sull’off-road puro. L’autonomia in modalità elettrica è di oltre 150 km, mentre in totale si possono percorrere oltre 1.000 km, scattando da 0 a 100 km/h in 5,5". Dovrebbe sbarcare nel Vecchio Continente nel corso del 2027, mentre in Cina ha un prezzo di vendita che parte da circa 24.000 euro, fino a 30.000 euro. In Italia potrebbe costare di più a causa dei dazi e delle spese logistiche, tuttavia rispetto alle quotazioni da capogiro di Defender e Classe G risulterà un affare.

Il brand cinese ha una storia recentissima, ma è già presente in 28 Paesi extra-europei con una gamma composta da tre modelli, i SUV compatti 03 e V23 e appunto il fuoristrada new entry V27. Quest’ultimo farà faville in Europa? Seguiremo il suo lancio ufficiale con estrema attenzione.