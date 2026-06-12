MG farà debuttare a Goodwood due inediti concept

Goodwood, oltre a memorare la storia, è diventata la vetrina perfetta per presentare innovazioni che anticipano il futuro dell’automotive. Il marchio di origini britanniche MG punterà sulla mobilità elettrificata con due nuove proposte che uniranno tradizione e progresso in una visione che è risultata vincente sin qui. Il brand, divenuto popolare per le sue cabriolet sportive biposto, sotto la gestione della nuova casa madre, SAIC Motor, ha raggiunto il successo con vetture a ruote alte comode ed efficienti.

La storica produzione MG è cessata nella primavera del 2005, quando il gruppo MG Rover, a cui apparteneva, entrò in amministrazione controllata. Al Goodwood Festival of Speed 2026, con uno stand dedicato, MG farà cadere i veli a due concept car in anteprima mondiale, accompagnate da una serie di innovazioni tecnologiche che mostrano l’interesse verso l’elettrificazione e l’esperienza digitale.

MG si prepara al Goodwood Festival of Speed

L’appuntamento è fissato per le ore 11:00 di giovedì 9 luglio, quando il vicepresidente globale del design MG, Jozef Kaban, mostrerà ufficialmente i due nuovi prototipi destinati a rappresentare l’evoluzione della gamma green del brand anglocinese.

Il primo concept dovrebbe andare ad anticipare una futura hatchback 100% elettrica di segmento B attesa sul mercato nel 2027. Il secondo prototipo è un laboratorio artistico, una visione di design che mira a spingere l’immagine del brand a un livello più alto per esplorare nuove direzioni per il futuro.

Spazio a piccole elettriche

Le EV nate per affrontare le sfide quotidiani in caotiche città piacciono e lo dimostra il rinnovato interesse per Renault 5 e altre vetture del medesimo segmento. MG porterà a Goodwood una serie di soluzioni tecnologiche che includono robot capaci di eseguire dimostrazioni e performance interattive durante l’intera giornata, promuovendo un’esperienza coinvolgente con i visitatori.

L’obiettivo è rendere la tecnologia sempre più accessibile e vicina agli utenti, regalando innovazione e intrattenimento in occasione di un evento che attira un numero record di appassionati ogni anno. Verranno esposti modelli Plug-in Hybrid, Hybrid+ ed elettrici, a testimonianza dell’offerta multi-tecnologica della gamma. Ci sarà la nuova MGS9 PHEV, primo SUV a sette posti del brand, affiancato dalla MG4 EV Urban, dalla berlina elettrica MG IM5, dalla MG ZS Hybrid+ e dalla MG HS PHEV.

Fari puntati anche sulla sportiva MG Cyberster, la roadster elettrica che rappresenta uno dei modelli più importanti della Casa. Sulla hill climb di Goodwood si schiereranno MGS9 PHEV, il MGS6 EV e la MG Cyberster, con impegnative salite per mostrare l’efficienza delle vetture della gamma orientate all’elettrificazione. MG sfrutterà Goodwood 2026 come palcoscenico per mostrare il futuro del brand.