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MG annuncia il primo stabilimento in Europa: produrrà in Spagna

Con un investimento da 200 milioni di euro, la Casa di proprietà di SAIC realizzerà un impianto produttivo in Galizia creando oltre 2.000 posti di lavoro entro il 2028.

MG annuncia il primo stabilimento in Europa: produrrà in Spagna
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 4 giu 2026
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MG, marchio della cinese SAIC Motor, ha annunciato ufficialmente la realizzazione del suo primo impianto produttivo nell’Europa continentale, che sarà costruito in Galizia, in Spagna. Questo nuovo stabilimento rientra nella strategia del marchio denominata “In Europa, per l’Europa” e richiederà un investimento di circa 200 milioni di euro. L’avvio delle attività è previsto per il 2028 con una capacità annua fino a 120.000 veicoli e la creazione di oltre 2.000 nuovi posti di lavoro.

Un ecosistema industriale

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Il nuovo sito produttivo non sarà limitato alla sola linea di montaggio, ma diventerà un vero e proprio ecosistema industriale integrato che unirà ricerca e sviluppo, produzione avanzata e una filiera logistica connessa. In linea con gli obiettivi dell’UE per il raggiungimento delle emissioni zero entro il 2035, MG ha in programma di intensificare le partnership con fornitori europei. L’obiettivo è aumentare l’innovazione in aree strategiche come le batterie di nuova generazione, come la tecnologia SolidCore a stato semi-solido, e i sistemi di mobilità intelligente.

Continua l’espansione in UE

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L’annuncio del nuovo stabilimento segue il successo commerciale del brand che, grazie a una rete di oltre 1.300 concessionari, ha recentemente consegnato il suo milionesimo veicolo in Europa. La produzione localizzata consentirà di rendere la mobilità sostenibile e le tecnologie di ultima generazione sempre più accessibili. Inoltre, permetterà a MG di accedere ai futuri incentivi legati alla produzione in Europa.

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