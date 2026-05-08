La MG 4X debutta con le batterie allo stato semi-solido

Nel pieno del successo commerciale MG lancia lo sguardo al futuro con una proposta che ha mosso i primi passi in Cina, ma potrebbe diventare il nuovo standard globale. Nelle concessionarie del Paese del Dragone Rosso è arrivata la 4X, l’auto di segmento C con nuove batterie più sicure ed efficaci.

MG ha scelto di allargare la sua gamma green con un nuovo SUV compatto che nasce dalla stessa base tecnica della MG4, ma propone novità progressiste. Il modello, sviluppato dal Gruppo SAIC, sfrutta la sigla “X”, nata per indicare le “infinite possibilità” del colosso di entrare in uno dei settori più competitivi del car market. In un’epoca in cui tutti vogliono i SUV, la MG 4X si pone come una evoluzione naturale della MG4 con carrozzeria più alta e funzionale per chi cerca comfort a bordo.

Maggiore versatilità

Il SUV destinato per ora al mercato cinese vanta una ottima autonomia, tecnologie all’avanguardia e prezzi competitivi. Se dovesse fare il botto di vendite in Cina l’arrivo in Europa non è da escludere. Le dimensioni della 4X sono le seguenti: 4,5 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza e 1,62 di altezza, con un passo di 2,73 metri che lascia tanto spazio agli occupanti.

Lo stile è da tipica vettura con gli occhi a mandorla, offrendo linee pulite già apprezzate sulla MG4. L’avantreno è impreziosito da una firma luminosa a tutta larghezza che unisce i gruppi ottici triangolari con al centro un logo MG illuminato, mentre le superfici laterali sono scolpite per dare al SUV un look piacevole. Al posteriore spicca una barra luminosa unica che attraversa il portellone. Nel complesso la silhouette risulta elegante e moderna.

Gli interni sono contraddistinti dalla consueta impostazione minimal con uno schermo centrale sospeso, con una strumentazione digitale e volante a due razze con selettore del cambio posto sul piantone dello sterzo. Sul tunnel centrale c’è spazio per una ricarica wireless da 50 W, porta bicchieri e pochi pulsanti fisici per le funzioni principali. I sedili anteriori riscaldati, ventilati e massaggianti permettono un elevato relax durante gli spostamenti. L’illuminazione ambientale è impeccabile con un tetto panoramico scenografico. Il sistema multimediale è affidato a Oppo e integra funzioni avanzate come il Navigate On Autopilot (NOA).

Le nuove batterie

Il vero punto di forza della MG 4X riguarda il nuovo pacco batterie. La variante base sfrutta un accumulatore allo stato semi-solido da 53,9 kWh, e con un mix di elettroliti liquidi e solidi offre maggiore sicurezza, densità energetica e stabilità termica. L’autonomia dichiarata? 510 km nel ciclo più permissivo cinese CLTC. La versione top di gamma vanta una batteria LFP CATL da 64,2 kWh, capace di garantire sino a 610 km.

La MG 4X presenta due livelli di potenza disponibili: entry level con motore elettrico posteriore da 168 CV, mentre la versione più spinta arriva a 201 CV. Entrambi i propulsori sono a magneti permanenti e scaricano la potenza sulle ruote posteriori. Secondo i rumor dovrebbe essere venduta a una cifra che in euro corrispondono a circa 14.700. Se dovesse arrivare sul nostro mercato offrirebbe una alternativa interessante alle popolari BYD.